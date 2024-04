Pre poruchu rakety na lodi uzavreli v Dánsku vzdušný priestor aj more

Kodaň 4. apríla (TASR) - Porucha zbraňového systému na dánskom vojenskom plavidle zapríčinila čiastočné uzatvorenie leteckej aj lodnej dopravy v krajine. S odvolaním sa na spravodajstvo agentúr AP a DPA o tom vo štvrtok informuje TASR.



Na palube fregaty Niels Juel sa do pohotovostného režimu aktivoval pohon raketovej protilodnej strely Harpoon a podľa informácií dánskeho ministerstva obrany v súčasnosti nie je možné ho vypnúť.



K technickej poruche došlo počas predpísaného testu systému na lodi, kotviacej v domovskej námornej základni Korsör. Kým privolaní špecialisti problém neodstránia, "existuje riziko, že sa raketa náhodne odpáli a odletí na vzdialenosť niekoľkých kilometrov od plavidla", varovalo ministerstvo. Zároveň však dodalo, že sa "oživil" iba raketový motor strely Harpoon a výbuch jej bojovej hlavice nehrozí.



Zóna ohrozenia má dĺžku päť až sedem kilometrov od námornej základe a siaha do výšky približne jedného kilometra nad hladinou mora.



Lodná doprava dostala inštrukcie vyhnúť sa oblasti a vzdušný priestor nad ňou uzatvorili. Neďalekému mostu cez prieliv Veľký Belt a cestnej ani železničnej doprave na ňom však podľa úradov nič nehrozí.



Podobný incident sa v Dánsku stal v roku 1982, keď sa počas cvičenia na mori náhodne odpálila z vojenskej lode raketa. V malej výške odletela do vzdialenosti 34 kilometrov, kde následne explodovala. Tlaková vlna spôsobená výbuchom zničila štyri neďaleké neobývané letné chaty a menšie škody spôsobila na ďalších 130 budovách v okolí. Nikto sa nezranil.