Pre poruchu systému riadenia letov na letisku Paríž-Orly zrušili lety

Paríž 19. mája (TASR) - Viaceré lety na parížskom letisku Orly boli v pondelok opäť zrušené alebo meškajú. Ide o pretrvávajúci následok nedeľňajšieho výpadku systémov riadenia leteckej dopravy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Situácia sa však podľa Generálneho riaditeľstva pre civilné letectvo (DGAC) zlepšuje. V pondelok DGAC požiadalo letecké spoločnosti o zníženie počtu letov o 15 percent, v nedeľu to bolo 40 percent. Napriek týmto opatreniam sa očakávajú ďalšie meškania letov. Presná príčina výpadku systému zatiaľ nie je známa.



Porucha riadenia dopravy postihla tisíce cestujúcich. Niektorí v nedeľu už sedeli v lietadlách na druhom najväčšom letisku vo francúzskom hlavnom meste, keď im oznámili zrušenie letu.



Letisko Orly zabezpečuje domáce aj medzinárodné lety vrátane letov do väčšiny európskych krajín a do Spojených štátov. V pondelok boli zrušené najmä lety do Talianska, Španielska, Portugalska a na juh Francúzska. Vlani cez letisko prešlo viac ako 33 miliónov pasažierov.