V Česku je bez tepla 63.000 domácností. Dôvodom je havária teplovodu

Praha 19. januára (TASR) - Obyvatelia miest Hradec Králové, Pardubice, Chrudim a okolia sú od štvrtkového rána bez dodávok tepla. Prerušila ich havária teplovodu. Elektrárne Opatovice zaisťujú dodávky tepla pre viac než 63.000 domácností a stovky inštitúcií. Zatiaľ sa im podarilo sprevádzkovať jeden záložný zdroj. Informuje spravodajkyňa TASR na základe správ stanice ČT24 a webu Novinky.cz.



Na štyroch miestach hlavných napájačov objavili technici v skorých ranných hodinách netesnosti. "Snažíme sa znova natlakovať sieť tak, aby sme mohli nabehnúť na záložné zdroje. Tie by mali do večera navrátiť tepelný komfort našim zákazníkom," povedala vo vysielaní ČT24 hovorkyňa spoločnosti Elektrárne Opatovice Hana Počtová.



"Keď je vonku chladno, stačí netesnosť a uniká para," vysvetlila podstatu problému Počtová. Zároveň však dodala, že nejde o bežný stav, keďže distribučnú sústavu neustále renovujú. "Primárne teraz musíme obnoviť dodávky tepla a až potom budeme zisťovať prípadnú príčinu," uviedla hovorkyňa.



Technici podľa jej slov robia maximum pre to, aby poruchy odstránili čo najskôr. "Dúfame, že večer už budú záložné zdroje plne funkčné," povedala Počtová s tým, že zatiaľ sa im podarilo sprevádzkovať záložný zdroj pre mesto Hradec Králové.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)