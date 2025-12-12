< sekcia Zahraničie
Pre povodne v štáte Washington evakuovali desiatky tisíc ľudí
Na pomoc bola nasadená aj Národná garda, ktorá do bezpečia evakuuje ľudí helikoptérami či na lodiach.
Autor TASR
Washington 12. decembra (TASR) - Rozsiahle povodne zapríčinené silnými dažďami prinútili úrady v americkom štáte Washington evakuovať desiatky tisíc obyvateľov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Guvernér štátu Washington Bob Ferguson vo štvrtok vyzval ľudí v postihnutých oblastiach odísť na bezpečné miesta a dodržiavať inštrukcie miestnych úradov. Výzvu k evakuácii dostalo približne 100.000 obyvateľov.
„Chápem, že mnohí v našom štáte v minulosti zažili značné povodne. Ide však o historickú situáciu, v ktorej očakávame o 61 centimetrov vyššiu úroveň ako bol doterajší rekord,“ napísal guvernér na sociálnej sieti X.
Ferguson uviedol, že uzavretých už bolo viac ako tridsať diaľnic v štáte Washington. Vyhlásil tiež celoštátnu núdzovú situáciu s cieľom zmobilizovať financie a personál na záchranné práce.
Na pomoc bola nasadená aj Národná garda, ktorá do bezpečia evakuuje ľudí helikoptérami či na lodiach. Desiatky riek sa vyliali z korýt a zaplavujú mesta a poľnohospodársku pôdu.
Príčinou lejakov na severozápade Spojených štátov je meteorologický jav „atmosférická rieka“, pri ktorom sa v silnom výškovom prúdení teplý a vlhký vzduch stretáva so studenou vzduchovou hmotou.
