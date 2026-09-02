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Pre požiar v muničnom v Azerbajdžane sklade evakuovali 5000 ľudí

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Požiar vypukol neďaleko dediny Nizámí v okrese Goranboj na západe Azerbajdžanu, oznámili ministerstvá pre mimoriadne situácie, obrany a vnútra v spoločnom vyhlásení.

Autor TASR
Baku 2. septembra (TASR) - Azerbajdžanské úrady evakuovali 5000 ľudí pre požiar a následné explózie v noci z utorka na stredu v muničnom sklade v západnej časti krajiny. Podľa úradov k žiadnym obetiam nedošlo, informuje TASR na základe agentúry AFP.

Požiar vypukol neďaleko dediny Nizámí v okrese Goranboj na západe Azerbajdžanu, oznámili ministerstvá pre mimoriadne situácie, obrany a vnútra v spoločnom vyhlásení. Počas záchrannej operácie situáciu dostali pod kontrolu.

Ľudia žijúcich v okolí evakuovali v rámci bezpečnostných opatrení a boli premiestnení do neďalekých oblastí, povedal pre novinárov predstaviteľ okresu Goranboj Sejmur Nazarov. „Celkový počet evakuovaných osôb je 5000,“ potvrdil.

Podľa jeho vyjadrenia požiar naďalej horí a stále sa ozývajú sporadické výbuchy. Hasenie ohňa pokračuje.

Pri incidente neboli poškodené civilné domy a úrady neevidujú ani žiadne úmrtia, zranenia alebo vážne straty, uviedol Nazarov.
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