Pre požiar batérie v batožine muselo lietadlo pristáť v Šanghaji
Lítiová batéria sa spontánne vznietila v príručnej batožine cestujúceho uloženej v hornej priehradke.
Autor TASR
Peking 18. októbra (TASR) - Komerčný osobný let spoločnosti Air China v sobotu dočasne odklonili do Šanghaja pre požiar batérie v príručnej batožine jedného z cestujúcich. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Letecká spoločnosť informovala, že k incidentu došlo počas letu z východočínskeho mesta Chang-čou na medzinárodné letisko Inčchon neďaleko Soulu v Južnej Kórei.
„Lítiová batéria sa spontánne vznietila v príručnej batožine cestujúceho uloženej v hornej priehradke na lete CA139,“ uviedla na čínskej platforme sociálnych médií Weibo. „Posádka okamžite situáciu vyriešila v súlade s postupmi a nikto nebol zranený,“ uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti.
Lietadlo bolo odklonené a pristálo na medzinárodnom letisku Šanghaj-Pudong, „aby sa zabezpečila bezpečnosť letu“, dodala spoločnosť. Na zverejnenom videu na sociálnej sieti vidieť otvorenú priehradku nad hlavami cestujúcich, z ktorej šľahajú plamene.
Podľa webovej stránky pre sledovanie letov Flightradar24 lietadlo vzlietlo z Chang-čou o 9.47 h miestneho času (3.47 h SELČ). Nad morom medzi čínskym pobrežím a japonským ostrovom Kjúšu sa obrátilo a pristálo v Šanghaji krátko po 11.00 h miestneho času (5.00 h SELČ).
