Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 18. október 2025Meniny má Lukáš
< sekcia Zahraničie

Pre požiar batérie v batožine muselo lietadlo pristáť v Šanghaji

.
Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Lítiová batéria sa spontánne vznietila v príručnej batožine cestujúceho uloženej v hornej priehradke.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Peking 18. októbra (TASR) - Komerčný osobný let spoločnosti Air China v sobotu dočasne odklonili do Šanghaja pre požiar batérie v príručnej batožine jedného z cestujúcich. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Letecká spoločnosť informovala, že k incidentu došlo počas letu z východočínskeho mesta Chang-čou na medzinárodné letisko Inčchon neďaleko Soulu v Južnej Kórei.

Lítiová batéria sa spontánne vznietila v príručnej batožine cestujúceho uloženej v hornej priehradke na lete CA139,“ uviedla na čínskej platforme sociálnych médií Weibo. „Posádka okamžite situáciu vyriešila v súlade s postupmi a nikto nebol zranený,“ uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti.

Lietadlo bolo odklonené a pristálo na medzinárodnom letisku Šanghaj-Pudong, „aby sa zabezpečila bezpečnosť letu“, dodala spoločnosť. Na zverejnenom videu na sociálnej sieti vidieť otvorenú priehradku nad hlavami cestujúcich, z ktorej šľahajú plamene.

Podľa webovej stránky pre sledovanie letov Flightradar24 lietadlo vzlietlo z Chang-čou o 9.47 h miestneho času (3.47 h SELČ). Nad morom medzi čínskym pobrežím a japonským ostrovom Kjúšu sa obrátilo a pristálo v Šanghaji krátko po 11.00 h miestneho času (5.00 h SELČ).
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí

Premiér: Vláda podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel gitarista a zakladateľ skupiny Kiss

STROM ROKA: Ocenenie získala 150-ročná jabloň