Pre požiar historickej budovy zavreli v Glasgowe vlakovú stanicu

Hasiči hasia zvyšky požiaru, ktorý vypukol v nedeľu v budove pri železničnej stanici Glasgow Central v škótskom meste Glasgow, pondelok 9. marca 2026. Foto: TASR/AP

Štvorposchodová viktoriánska budova neďaleko železničnej stanice sa čiastočne zrútila v dôsledku požiaru.

Glasgow 9. marca (TASR) - Najfrekventovanejšiu železničnú stanicu v najväčšom škótskom meste Glasgow v pondelok uzavreli po tom, ako neďalekú historickú budovu zachvátil požiar. Škótska požiarna a záchranná služba uviedla, že na mieste zasahovalo vyše 60 hasičov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice BBC.

Štvorposchodová viktoriánska budova neďaleko železničnej stanice sa čiastočne zrútila v dôsledku požiaru, ktorý vypukol v nedeľu popoludní v obchode s elektronickými cigaretami na jej prízemí, uvádzajú britské médiá. Miestny poslanec uviedol, že budova bola postavená v roku 1851.

Železničná spoločnosť National Rail oznámila, že pre dopravu na stanici budú platiť obmedzenia minimálne do konca pondelka. Zatiaľ nie je známe, kedy bude opäť otvorená. Zatiaľ neboli hlásení žiadni zranení.
