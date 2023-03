Pre požiar migračného strediska v Mexiku zadržali päť osôb

Mexiko 31. marca (TASR) - Mexické úrady zadržali päť ľudí v súvislosti s požiarom v zadržiavacom stredisku pre migrantov, ktorý si vyžiadal 39 obetí. V noci na piatok to uviedli tamojší predstavitelia, informuje agentúra AFP.



Informáciu o zatknutých podozrivých osobách úrady zverejnili len deň po tom, čo mexická generálna prokuratúra vyhlásila, že požiar bude vyšetrovať ako možný trestný čin zabitia z nedbalosti.



Zároveň obvinila zodpovedné osoby z nečinnosti, keď podľa nej neurobili nič pre evakuáciu obetí z horiaceho strediska. Okrem vyšetrovania "pre zločin zabitia a škôd na majetku" prokuratúra zvažuje aj stíhania v prípade ďalších možných trestných činov.



Prokurátorka so špecializáciou na ľudské práva Sara Irene Herreriasová povedala, že dohromady bolo vydaných šesť zatykačov na troch úradníkov pre migráciu, dvoch členov súkromnej bezpečnostnej firmy a jedného migranta, ktorý požiar údajne založil. Nespresnila však, kto z nich bol zadržaný.



Medzi obeťami požiaru bolo 18 Guatemalčanov, sedem Salvádorčanov, sedem Venezuelčanov, päť občanov Hondurasu a jeden Kolumbijčan, uviedla mexická ministerka pre bezpečnosť Rosa Icela Rodriguézová. Pri požiari okrem toho utrpelo zranenia ďalších 27 osôb.



Agentúra AFP pripomína, že Ciudad Juárez je jedným z prihraničných miest, kde každoročne uviazne veľké množstvo migrantov, ktorí sa snažia dostať do Spojených štátov. Podľa najnovšej správy Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) zomrelo od roku 2014 pri pokuse dostať sa z Mexika do USA viac ako 7600 migrantov.