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Pre požiar na juhu Talianska evakuovali približne 400 ľudí
Úrady ľudí evakuovali z oblastí okolo mesta Peschici v regióne Apúlia.
Autor TASR
Rím 26. júla (TASR) - Talianske úrady v nedeľu evakuovali stovky ľudí, keď sa lesný požiar rozšíril do južných oblastí na pobreží Jadranského mora. Očakáva sa, že bude ešte potrebné presunúť mnohých ďalších, uviedla pobrežná stráž. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Viac ako 400 turistov a návštevníkov pláží bolo evakuovaných po jedinej možnej evakuačnej trase, a to mori,“ uviedla pobrežná stráž na sociálnych sieťach a ozrejmila, že operácie naďalej pokračujú.
Úrady ľudí evakuovali z oblastí okolo mesta Peschici v regióne Apúlia. Hovorca pobrežnej stráže pre AFP povedal, že by mohlo dôjsť k evakuácii ďalších približne 300 ľudí.
Do operácie sa zapojilo šesť plavidiel pobrežnej stráže, tri člny bezpečnostných zložiek a približne desať súkromných lodí. Na záberoch podľa francúzskej agentúry vidno hasičov a hasičské lietadlo, ako bojujú s požiarom. Plamene bezprostredne neohrozovali budovy v meste.
„Situácia je aktuálne pod kontrolou,“ citoval miestny denník Gazzetta del Mezzogiorno slová starostu mesta Luigiho d'Arenza.
„Viac ako 400 turistov a návštevníkov pláží bolo evakuovaných po jedinej možnej evakuačnej trase, a to mori,“ uviedla pobrežná stráž na sociálnych sieťach a ozrejmila, že operácie naďalej pokračujú.
Úrady ľudí evakuovali z oblastí okolo mesta Peschici v regióne Apúlia. Hovorca pobrežnej stráže pre AFP povedal, že by mohlo dôjsť k evakuácii ďalších približne 300 ľudí.
Do operácie sa zapojilo šesť plavidiel pobrežnej stráže, tri člny bezpečnostných zložiek a približne desať súkromných lodí. Na záberoch podľa francúzskej agentúry vidno hasičov a hasičské lietadlo, ako bojujú s požiarom. Plamene bezprostredne neohrozovali budovy v meste.
„Situácia je aktuálne pod kontrolou,“ citoval miestny denník Gazzetta del Mezzogiorno slová starostu mesta Luigiho d'Arenza.