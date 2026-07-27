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Pre požiar na juhu Talianska evakuovali približne 400 ľudí

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Úrady ľudí evakuovali z oblastí okolo mesta Peschici v regióne Apúlia.

Autor TASR
Rím 26. júla (TASR) - Talianske úrady v nedeľu evakuovali stovky ľudí, keď sa lesný požiar rozšíril do južných oblastí na pobreží Jadranského mora. Očakáva sa, že bude ešte potrebné presunúť mnohých ďalších, uviedla pobrežná stráž. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Viac ako 400 turistov a návštevníkov pláží bolo evakuovaných po jedinej možnej evakuačnej trase, a to mori,“ uviedla pobrežná stráž na sociálnych sieťach a ozrejmila, že operácie naďalej pokračujú.

Úrady ľudí evakuovali z oblastí okolo mesta Peschici v regióne Apúlia. Hovorca pobrežnej stráže pre AFP povedal, že by mohlo dôjsť k evakuácii ďalších približne 300 ľudí.

Do operácie sa zapojilo šesť plavidiel pobrežnej stráže, tri člny bezpečnostných zložiek a približne desať súkromných lodí. Na záberoch podľa francúzskej agentúry vidno hasičov a hasičské lietadlo, ako bojujú s požiarom. Plamene bezprostredne neohrozovali budovy v meste.

„Situácia je aktuálne pod kontrolou,“ citoval miestny denník Gazzetta del Mezzogiorno slová starostu mesta Luigiho d'Arenza.
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