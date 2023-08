Pre požiar na severozápade Turecka evakuovali úrady viac ako 1200 ľudí

Ankara 23. augusta (TASR) - Viac ako 1200 ľudí z deviatich obcí evakuovali do bezpečia pre lesný požiar, ktorý druhý deň sužuje provinciu Čanakkale na severozápade Turecka. Oznámil to v stredu turecký minister vnútra Ali Yerlikaya, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Pri boji s požiarom, ktorý dosiaľ postihol plochu s veľkosťou 1500 hektárov, pomáha hasičom osem hasičských lietadiel a 26 vrtuľníkov.



Turecko v dôsledku požiaru v stredu znova pozastavilo lodnú dopravu v úžine Dardanely, ktorá spája Egejské a Marmarské more, aby mohli lietadlá a vrtuľníky naberať vodu na hasenie. Na prechod cez úžinu čakalo v stredu ráno viac ako 100 nákladných lodí, priblížila lodná prepravná agentúra Tribeca.



Šéf tureckého rezortu zdravotníctva Fahrettin Koca uviedol, že pri požiari utrpelo bližšie nešpecifikované zranenia 83 osôb. Úrady podľa neho preventívne evakuovali aj pacientov vrátane starších ľudí z miestnych zdravotníckych centier.



Turecký minister poľnohospodárstva Ibrahim Yumakli uviedol, že situácia v oblasti sa v porovnaní s utorkom zlepšila, informovala agentúra AFP. "Naši priatelia zastavili postup požiaru. Ak bude bezvetrie, popoludní uvidíme situáciu jasnejšie," povedal.