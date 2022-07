Pre požiar pri Yosemitskom národnom parku evakuovali tisícky ľudí

Washington 24. júla (TASR) - Tisícky ľudí dostali v sobotu príkaz na evakuáciu z blízkosti rýchlo sa šíriaceho lesného požiaru pri Yosemitskom národnom parku v americkom štáte Kalifornia. TASR správu prevzala zo stanice Sky News.



Požiar lesného porastu vypukol ešte v piatok popoludní a podľa tamojších úradov sa rozšíril na ploche 26 kilometrov štvorcových. Príkaz na evakuáciu platí pre viac než 6000 obyvateľov žijúcich v tejto riedko osídlenej vidieckej oblasti.



Požiar do sobotňajšieho rána zničil najmenej desať obytných a obchodných budov a ohrozoval 2000 ďalších. Vynútil si aj početné cestné uzávery vrátane diaľnice 140, ktorá je jednou z hlavných trás vedúcich do Yosemitského národného parku, uvádza Sky News.



S plameňmi na úpätí pohoria Sierra Nevada bojovalo viac než 400 hasičov za podpory vrtuľníkov a ďalšej techniky vrátane buldozérov.



Požiar vypukol zrejme v dôsledku horúceho počasie, nízkej vlhkosti a extrémne suchej vegetácie, ktorá je výsledkom najhoršieho sucha za posledné desaťročia. Jeho pôvodná príčina však podľa Sky News nebola doposiaľ bezprostredne známa.



Ďalšie riziko však spočíva v tom, že v extrémnych podmienkach môžu lesné požiare začať vytvárať svoj vlastný poveternostný systém, keď dym vytvorí oblak Pyrocumulonimbus, podobný bežnému oblaku Cumulonimbus alebo búrkovým oblakom, ktoré produkujú krúpy, hromy a blesky. V súčasných podmienkach by takéto počasie – a jeho sprievodné javy ako údery bleskov a silnejší vietor – mohli spôsobiť ešte viac požiarov v reťazovej reakcii ničenia, upozorňuje Sky News.