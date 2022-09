Pre požiar v Českom Švajčiarsku končí šéf parku, odvolali ho

Praha 26. septembra (TASR) - Česká ministerka životného prostredia Anna Hubáčková odvolala riaditeľa Národného parku České Švajčiarsko Pavla Bendu. Zdôvodnila to tým, že počas krízového riadenia na prelome júla a augusta tohto roka nedostatočne komunikoval s obcami zasiahnutými požiarom. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe na základe informácií stanice ČT24.



Šéfka rezortu životného prostredia Bendu odvolala ku koncu septembra. Okrem nedostatočnej komunikácie so starostami zasiahnutých obcí mu vyčíta aj nezvládnuté manažérske povinnosti. Na post chce vypísať výberové konanie.



Benda svoje odvolanie komentoval tak, že nemá potrebu sa obhajovať a že svoju budúcnosť už vidí mimo národný park. Podľa neho so starostami komunikoval dostatočne a najviac s tými, ktorí sa podľa jeho slov potom sťažovali ministerke Hubáčkovej.



Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko vypukol 24. júla a zasiahol plochu viac ako 1000 hektárov. Plamene sa podarilo uhasiť až po 20 dňoch. Pri požiari zasahovalo približne 6000 hasičov a 400 kusov techniky vrátane hasičských lietadiel a vrtuľníkov. Dosiaľ najrozsiahlejší požiar v novodobej českej histórii sa vyšetruje ako trestný čin všeobecného ohrozenia.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)