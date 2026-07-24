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Pre požiare v Španielsku evakuovali už 40.000 ľudí
Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásilo Španielsko v okolí hlavného mesta Madrid a v ďalšom regióne núdzový stav.
Autor TASR,aktualizované
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Madrid 24. júla (TASR) - Evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov nariadili španielske úrady v dôsledku lesných požiarov v okolí metropoly Madrid už 40.000 ľuďom, uviedli v piatok miestni predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Požiare sa v okolí španielskeho hlavného mesta šíria rýchlejšie aj v dôsledku aktuálne pretrvávajúceho silného nárazového vetra. V madridskom regióne museli v dôsledku pokračujúceho šírenia lesných požiarov evakuovať alebo nariadiť zotrvanie vo vnútri domovov už približne štyrom tisíckam miestnych obyvateľov, potvrdil v piatok delegát ústrednej vlády v Madride Francisco Martín Aguirre, ktorý situáciu opísal ako „veľmi komplikovanú“.
„Predpovede naznačujú, že vietor bude pretrvávať, a preto by sa oheň mohol počas dnešného večera ďalej šíriť,“ uviedol na tlačovej konferencii s varovaním, že úrady nemôžu vylúčiť ďalšie evakuácie a nariadenia nevychádzať z domovov.
Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásilo Španielsko v okolí hlavného mesta Madrid a v ďalšom regióne núdzový stav.
Ministerstvo vnútra v Madride ešte predtým v priebehu dňa varovalo, že v piatok budú panovať „mimoriadne nepriaznivé“ poveternostné podmienky, pričom silné nárazy vetra by mohli plamene ešte viac rozšíriť.
V Španielsku zhorelo tento rok už viac ako 125.000 hektárov pôdy. Rozsiahle požiare sužujú aj Francúzsko a Taliansko.
Požiare sa v okolí španielskeho hlavného mesta šíria rýchlejšie aj v dôsledku aktuálne pretrvávajúceho silného nárazového vetra. V madridskom regióne museli v dôsledku pokračujúceho šírenia lesných požiarov evakuovať alebo nariadiť zotrvanie vo vnútri domovov už približne štyrom tisíckam miestnych obyvateľov, potvrdil v piatok delegát ústrednej vlády v Madride Francisco Martín Aguirre, ktorý situáciu opísal ako „veľmi komplikovanú“.
„Predpovede naznačujú, že vietor bude pretrvávať, a preto by sa oheň mohol počas dnešného večera ďalej šíriť,“ uviedol na tlačovej konferencii s varovaním, že úrady nemôžu vylúčiť ďalšie evakuácie a nariadenia nevychádzať z domovov.
Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásilo Španielsko v okolí hlavného mesta Madrid a v ďalšom regióne núdzový stav.
Ministerstvo vnútra v Madride ešte predtým v priebehu dňa varovalo, že v piatok budú panovať „mimoriadne nepriaznivé“ poveternostné podmienky, pričom silné nárazy vetra by mohli plamene ešte viac rozšíriť.
V Španielsku zhorelo tento rok už viac ako 125.000 hektárov pôdy. Rozsiahle požiare sužujú aj Francúzsko a Taliansko.