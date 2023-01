Pre prílev migrantov z Kuby uzatvorili národný park pri Floride

Washington 3. januára (TASR) — Národný park Dry Tortugas, súostrovie ležiace západne od amerického štátu Florida, zostane až do odvolania uzavretý z dôvodu rastúceho počtu lodí privážajúcich migrantov z Kuby. TASR správu prevzala v utorok z agentúry AFP, odvolávajúcej sa na americké úrady.



Národný park, známy svojou pevnosťou Fort Jefferson, leží približne 110 kilometrov západne od mesta Key West a okolo 160 kilometrov severne od kubánskeho hlavného mesta Havana.



Správa národného parku uviedla, že bol dočasne uzatvorený, kým "orgány činné v trestnom konaní a zdravotnícky personál poskytnú starostlivosť a koordinujú prepravu približne 300 migrantov, ktorí dorazili do parku za ostatných niekoľko dní, na (ostrov) Key West".



Poznamenala, že vyššie počty migrantov z Kuby boli zaznamenané aj na iných ostrovoch národného parku Dry Tortugas.



Z Kuby, ktorá zažíva najhoršiu hospodársku krízu od 90. rokov 20. storočia, odišiel za posledný rok rekordný počet obyvateľov do Spojených štátov. Väčšina z nich sa tam dostala po súši cez Mexiko.



Od začiatku októbra do konca decembra 2022 americká pobrežná stráž zadržala viac ako 3700 Kubáncov.