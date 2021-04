Pre prísny lockdown a problémy väčšina diplomatov opustila KĽDR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Moskva 1. apríla (TASR) - Ruské veľvyslanectvo v Pchjongjangu vo štvrtok uviedlo, že podmienky v hlavnom meste Severnej Kórey sa po zavedení drastických opatrení zameraných na boj proti koronavírusu SARS-CoV-2 stali mimoriadne zložité. KĽDR, kde zatiaľ úrady doteraz nepotvrdili jediný prípad nákazy novým koronavírusom, uzavrela svoje hranice, vyhlásila uzáveru celých miest a podnikla celý rad ďalších krokov, aby zabránila prepuknutiu epidémie, informovala agentúra AFP.Ruské veľvyslanectvo vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook napísalo, že v tejto situácii Pchjongjang opúšťa zahraničný diplomatický personál. V meste údajne zostalo už len menej ako 300 cudzincov.Odchody cudzincov zo Severnej Kórey sa podľa ruskej ambasády v tejto situácii dajú pochopiť, keďže "".V Pchjongjangu sú podľa vyhlásenia zatvorené diplomatické misie Británie, Venezuely, Brazílie, Nemecka, Talianska, Nigérie, Pakistanu, Poľska, Česka, Švédska, Švajčiarska, Francúzska. Odišli aj všetci zahraniční pracovníci medzinárodných humanitárnych organizácií." píše sa vo vyhlásení.Ruskí diplomati ďalej uvádzajú, že napriek ťažkostiam zostávajú, aj keď časť z nich - s rodinami - svoje pôsobenie v KĽDR z rôznych dôvodov prerušila. "AFP pripomenula, že osobitný spravodajca OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Severnej Kórei už v marci varoval, že proticovidové opatrenia spôsobili "".Severná Kórea, na ktorú sa vzťahujú medzinárodné sankcie pre jej programy výroby jadrových zbraní a balistických rakiet, často trpela chronickým nedostatkom potravín. Momentálne viaznu aj prípadné dodávky z cudziny, keďže pre lockdown boli zrušené všetky lety do KĽDR a z nej, ako aj cezhraničné vlaky.Susedné Rusko má so Severnou Kóreou pomerne úzke vzťahy a na svoje veľvyslanectvo tam vysiela aj veľa diplomatov. AFP poznamenala, že z dôvodu dopravných obmedzení osem ruských diplomatov a členov ich rodín - najmladším bolo trojročné dievča - pricestovalo vo februári zo Severnej Kórey do Ruska na drezine. Video, zachytávajúce ich návrat s vozíkom naloženým kuframi a deťmi, ktorý manželský pár diplomatov tlačí po koľajniciach cez pohraničný železničný most do Ruska, sa stalo virálnym.