Pre protesty vo Francúzsku odložili prevoz tapisérie z Bayeux
Podľa Philippa Bélavala, ktorý bol Elyzejským palácom poverený zorganizovaním prevozu, bola celá táto operácia len odložená a uskutoční sa „v najbližších dňoch“.
Autor TASR
Paríž 17. septembra (TASR) - Prevoz slávnej tapisérie z Bayeux, plánovaný na tento štvrtok, odložili na neskôr kvôli demonštráciám, ktoré sú v tento deň naplánované po celom Francúzsku - vrátane oblasti Calvados. Tamojšia policajná prefektúra uviedla, že za takých okolnosti nedokáže zaistiť bezpečný prevoz takého vzácneho diela, informoval denník Le Monde, píše TASR.
Táto tapiséria mala byť vo štvrtok prevezená z múzea v Bayeux, ktoré je momentálne zatvorené pre rekonštrukciu, na utajené a zabezpečené miesto vo Francúzsku. Odtiaľ bude neskôr prevezená do Británie a zapožičaná Britskému múzeu v Londýne na vystavenie od septembra 2026 do júna 2027.
Zapožičanie tapisérie z Bayuex oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron v júli, na úvod svojej návštevy v Spojenom kráľovstve. Agentúra AFP doplnila, že toto zapožičanie tapisérie z Bayeux do Británie bude vôbec prvé po viac ako 900 rokoch.
Výmenou za túto tapisériu budú vo Francúzsku vystavené desiatky predmetov z unikátneho pokladu z pohrebísk Sutton Hoo. Návštevníci si ich budú môcť pozrieť v múzeách v mestách Caen a Rouen v severnom Francúzsku.
Tapiséria z Bayeux je považovaná za jeden z najvýznamnejších výtvarných dokumentov stredovekej Európy. Na viac ako 68 metroch vyšívaného plátna zachytáva udalosti vedúce k normanskej invázii do Anglicka a samotnú bitku pri Hastingse z roku 1066. Jej výjavy znázorňujú nielen vojenské ťaženia, ale aj každodenný život, lodnú dopravu, výzbroj, taktiku boja či stredoveké zvyky. Ústredným motívom je Viliam Dobyvateľ a jeho víťazstvo nad anglickým kráľom Haroldom, ktorý podľa legendy zomrel po zásahu šípom do oka.
