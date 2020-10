Pre Prymulu môže hroziť strata dôvery ľudí v opatrenia

Praha 24. októbra (TASR) - Český minister zdravotníctva Roman Prymula svojím stredajším nočným správaním stratil podľa celého radu odborníkov i politikov dôveru občanov. Obávajú sa, že ľudia by mohli začať konať podľa Prymulovho vzoru a prestať sa riadiť protiepidemickými nariadeniami, píše na svojej webovej stránke televízna stanica Nova.



Podľa psychológa Jana Lašku nebude mať správanie Prymulu vplyv na to, že by sa z Čechov stal národ popieračov rúšok alebo vládnych nariadení. "Sme zvyknutí už na všeličo, ale myslím si, že ľudia nezahodia rúška a nebudú sa dobýjať do zamknutých reštaurácií," reagoval Laška, ako ho citovala TV Nova.



"Prymula stratil autoritu, ale autoritu nestratil COVID. Takže ľudia si budú dávať pozor na svoje zdravie," dodal psychológ.



Naopak, politológ Stanislav Myšička hovorí, že strata dôvery ľudí v ministra ide ruka v ruke so stratou dôvery v ním nariadené opatrenia. "Myslím si, že (premiér) Andrej Babiš nie je nadšený, on má za svojich ministrov aspoň čiastočnú zodpovednosť. Môže to viesť k tomu, že ľudia stratia dôveru v tie opatrenia, čo môže viesť k zhoršeniu koronavírusovej situácie," uviedol Myšička.



Minister vnútra Jan Hamáček by chcel dokonca posilňovať policajné hliadky z obavy, že niektorí ľudia by chceli ministra zdravotníctva napodobňovať. Lenže už teraz sú podľa Hamáčka rady polície vinou nákazy preriedené, a tak ich nie je vraj kde brať.



"Po demonštrácii na Staromestskom námestí nám padá veľké množstvo príslušníkov do karantény, a tak my, aj keby sme chceli posilňovať, tak už proste nemôžeme," informoval podľa televíznej stanice Nova Hamáček.