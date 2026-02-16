< sekcia Zahraničie
Pre rozpory stanov Rady mieru s ústavou budú Taliani iba pozorovateľom
Pre štatút pozorovateľa sa Tajaniho talianska vláda rozhodla, pretože článok deväť stanov Rady mieru je v rozpore s ústavou krajiny.
Autor TASR
Rím 16. februára (TASR) - Taliansko sa podobne ako Európska komisia bude na zasadnutiach Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa zúčastňovať iba ako pozorovateľ, keďže jej stanovy sú v rozpore s talianskou ústavou. V pondelok to na tlačovej konferencii vyhlásil taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani, ktorý zároveň deklaroval, že Rím je pripravený podieľať sa na výcviku palestínskych policajtov. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a ANSA.
Pre štatút pozorovateľa sa podľa neho talianska vláda rozhodla, pretože článok deväť stanov Rady mieru je v rozpore s ústavou krajiny. Tá stanovuje, že Taliansko môže vstúpiť iba do takých medzinárodných organizácií, ktoré „zabezpečujú mier a spravodlivosť medzi národmi len za rovných podmienok s ostatnými štátmi“. V prípade Rady mieru je tento princíp narúšaný nadradenosťou Spojených štátov.
„Robíme to preto, lebo sme už pre Gazu veľa urobili a budeme v tom pokračovať. Patríme medzi krajiny sveta, ktoré dali najviac,“ povedal minister. Rím je podľa jeho slov zároveň pripravený vyškoliť nové policajné jednotky v Pásme Gazy a na ďalších palestínskych územiach a zvýšiť počet svojich policajtov na hraničnom priechode Rafah. "Máme priamy záujem na stabilite Blízkeho východu a na budovaní mieru,“ dodal.
Trump založil Radu mieru 22. januára a je jej predsedom. Jej hlavnou úlohou by podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN malo byť dohliadanie na povojnovú obnovu Pásma Gazy. Účel Rady mieru sa však medzičasom zmenil na riešenie rôznych medzinárodných konfliktov, čo vyvolalo obavy, že šéf Bieleho domu chce vytvoriť inštitúciu konkurujúcu OSN. Znepokojenie vyjadrili aj niektoré členské krajiny EÚ.
