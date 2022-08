Pre seniorov odporúčajú druhú posilňujúcu dávku proti COVID-19

Ženeva 18. augusta (TASR) - Strategická poradná skupina expertov v oblasti vakcinácie WHO (SAGE) vo štvrtok odporučila pre starších ľudí druhú posilňujúcu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Predseda skupiny Alejandro Cravioto upozornil, že toto odporúčanie sa nevzťahuje na celú populáciu.



SAGE neuviedla ani presné vekové rozpätie osôb. Každá krajina má sama rozhodnúť, pre akú vekovú skupinu posilňovaciu dávku odporučí. V ideálnom prípade by mala byť podaná štyri až šesť mesiacov po prvej posilňujúcej dávke.



SAGE takéto očkovanie odporúča všetkým zdravotníckym pracovníkom aj osobám s oslabenou imunitou či inými ochoreniami, ktoré by v prípade nákazy covidom mohli zvýšiť riziko vážneho priebehu ochorenia.



Experti zo SAGE upozornili na "výraznú neistotu" spojenú s charakteristikami budúcich variantov vírusu a celosvetovým nárastom imunity získanej očkovaním či prekonaním nákazy.



"Je pravdepodobné, že ďalšie dodatočné dávky by mohli byť potrebné štyri až 12 mesiacov po druhej posilňujúcej dávke, najmä u osôb najviac zraniteľných voči ochoreniu a smrti," uviedli.



WHO uviedla, že posúdi nové vakcíny vyvíjané spoločnosťami ako Moderna a Pfizer/BioNTech, ktoré sú prispôsobené novému a rýchlejšie sa šíriacemu variantu omikron a jeho subvariantom. SAGE zdôraznila, že súčasné vakcíny by mali poskytovať ochranu proti "vážnemu priebehu ochorenia" aj pri týchto variantoch.