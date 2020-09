Pre severovýchodné Anglicko zaviedli ďalšie obmedzenia

Londýn 17. septembra (TASR) - Britská vláda ohlásila vo štvrtok zavedenie ďalších epidemiologických opatrení pre severovýchodné Anglicko, ktoré v poslednom čase zaznamenáva nárast v počte nakazených novým druhom koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP.



Obyvatelia tejto oblasti, do ktorej spadajú aj mestá ako Newcastle či Sunderland, sa od piatka nebudú môcť stretávať mimo svojich domovov či okruhu známych.



Stravné zariadenia budú môcť fungovať len s obsluhou a bary a pohostinstvá budú musieť svoje prevádzky zatvoriť do 22.00 h. Nové opatrenia oznámil v parlamente britský minister zdravotníctva Matt Hancock.



"Tieto rozhodnutia neberieme na ľahkú váhu," povedal poslancom a uznal, že opatrenia budú mať "skutočný dosah na rodiny, podniky aj komunity... Musíme sa však riadiť dátami a konať a dáta nám hovoria, že musíme konať hneď teraz," dodal.



Británia je v rámci Európy krajinou, ktorú pandémia zasiahla najviac. Doteraz tam zaznamenali vyše 378.000 prípadov nákazy novým koronavírusom a takmer 42.000 súvisiacich úmrtí, vyplýva z údajov britskej vlády.



Podľa britského Národného štatistického úradu (ONS), ktorý na sčítavanie takýchto úmrtí aplikuje širšie kritéria, podľahlo koronavírusu dokonca až takmer 58.000 Britov.



V Anglicku už od pondelka platia sprísnené pravidlá stretávania sa na verejnosti. Povolený počet zhromaždených ľudí sa tam znížil z predošlých 30 na šesť osôb. Platí to pre zhromaždenia v interiéri aj v exteriéri - vrátane súkromných domov, reštaurácií a parkov. Za nedodržanie obmedzení hrozí pokuta vo výške 100 libier (110 eur).



Britská vláda takéto opatrenia zaviedla v reakcii na narastajúci počet nakazených, ktorý je v Anglicku aktuálne najvyšší od začiatku mája.



Britský premiér Boris Johnson vo štvrtok prirovnal epidemiologickú krivku v krajine k ťavím hrbom a zdôraznil, že ľudia musia dodržiavať nové reštrikcie, aby pomohli zastaviť narastanie "druhého hrbu". Nové obmedzenia sú podľa jeho slov alternatívou k ďalšiemu úplnému uzatvoreniu, tzv. lockdownu, a zároveň tiež jedinou cestou k tomu, aby si Británia "mohla vychutnať Vianoce".