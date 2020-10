Pre sexuálny škandál odstúpil už druhý námestník parížskej primátorky

Paríž 10. októbra (TASR) - Bývalý námestník parížskej primátorky, 78-ročný Pierre Aidenbaum, bol v piatok obvinený zo znásilnenia a sexuálneho obťažovania. Informovala o tom agentúra AFP.



Aidenbaum sa svojej funkcie na parížskej radnici vzdal v septembri, len niekoľko týždňov po demisii iného námestníka primátorky Anny Hidalgovej, ktorý je zasa podozrivý z kontaktov so známym pedofilom.



Podľa nemenovaných zdrojov AFP blízkych vyšetrovaniu Aidenbauma v piatok vypočul vyšetrujúci sudca, ktorý voči nemu aj vzniesol obvinenie.



Zdroj z prostredia justície dodal, že Aidenbaum má okrem toho zákaz kontaktovať kohokoľvek spomedzi obetí či svedkov svojho údajného nevhodného počínania a má aj zákaz vstupovať do budovy radnice. Z obťažovania ho obvinila zamestnankyňa parížskej radnice.



Aidenbaumova rezignácia je od júla už druhou v poradí na pozadí sexuálneho škandálu. Práve začiatkom júla sa správy Paríža ujal nový tím zostavený Hidalgovou po jej víťazstve v komunálnych voľbách.



Ako prvý bol k podaniu demisie dotlačený Hidalgovej námestník pre kultúru Christophe Girard. Stalo sa tak pre jeho väzby na spisovateľa Gabriela Matzneffa obviňovaného z pedofílie.



Poslanci za stranu zelených a feministické združenia vyvíjali na Hidalgovú tlak, aby iniciovala interné vyšetrovanie Girarda pre jeho väzby na Matzneffa, ktorý sa nikdy netajil tým, že preferuje pohlavný styk s maloletými dievčatami a chlapcami.



Medzičasom bol aj Girard denníkom The New York Times obvinený zo sexuálneho zneužitia maloletej osoby. Politik však toto obvinenie rozhodne poprel.



Aidenbaum sa síce vzdal funkcie námestníka primátorky, ale mandát poslanca parížskeho mestského zastupiteľstva si ponechal. Hidalgová ho však v piatok požiadala, aby okamžite odstúpil.



S Girardom sa spája aj udalosť z augusta a septembra, keď radnica 14. parížskeho obvodu narýchlo odstránila plaketu na počesť Guya Hocquenghema, ktorú predtým poškodili feministické aktivistky. Hocquenghem, ktorý zomrel v roku 1988, bol francúzsky spisovateľ a teoretik, ktorý obhajoval pedofíliu.



Plaketu v budove radnice slávnostne odhalili v januári členovia mestskej rady vrátane Girarda, ktorý mesiac predtým v prejave na radnici ocenil Hocquenghemove knihy o homosexualite a prezentoval ho ako "neúnavného pozorovateľa svojich čias snažiaceho sa odsúdiť nespravodlivosť".