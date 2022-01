V Grécku pre silné sneženie strávili noc v autách tisícky ľudí

Atény 25. januára (TASR) - Tisícky vodičov strávili v dôsledku silného sneženia v strednej časti Grécka i v jeho hlavnom meste Atény noc na utorok uviaznutí na diaľniciach vo svojich vozidlách. Píše o tom agentúra DPA.



Pre husté sneženie museli zrušiť aj väčšinu leteckých spojov z Atén. Na záchranu ľudí uviaznutých na diaľniciach a ich následný prevoz do hotelov nasadili armádu. V utorkových ranných hodinách bolo len v širšom okolí gréckej metropoly zhruba 1200 uviaznutých áut, pričom niektorí ľudia v nich boli uväznení už 22 hodín, uviedli tamojšie médiá.



Chaos na gréckych diaľniciach sa v dôsledku počasia začal už v pondelok okolo poludnia. Zle vybavené vozidlá i nákladné autá bez zimných pneumatík či snehových reťazí už kvôli sneženiu nemohli pokračovať v ceste a došlo k zablokovaniu diaľnic.



V Grécku neplatí povinnosť jazdiť so zimnými pneumatikami – a práve v Aténach a ich okolí sneží za normálnych okolností len veľmi zriedka, a keď, tak len slabo.



K problémom v dôsledku počasia však došlo aj v ďalších oblastiach krajiny. Na mnohých miestach popadali na elektrické vedenia pod ťarchou ťažkého snehu stromy. Viedlo to k výpadkom dodávok elektriny, ktorú sa v niektorých oblastiach ešte stále nepodarilo obnoviť.



Grécka vláda nariadila, aby v priebehu utorka zostala v postihnutých oblastiach uzatvorená väčšina prevádzok, predajní a úradov. Od utorkového poludnia sa v krajine očakáva oteplenie a odmäk, približuje DPA.