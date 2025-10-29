< sekcia Zahraničie
Pre silné sneženie uzavreli okolie Mount Everestu
Autor TASR
Káthmandu 29. októbra (TASR) - Nepálska strana najvyššej hory sveta Mount Everest bola v stredu v dôsledku silného sneženia uzavretá pre cestovný ruch. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Oblasť okolo Mount Everestu, ktorú navštevujú tisíce turistov a horolezcov, je od pondelka pokrytá hrubou vrstvou snehu po silných monzúnových zrážkach. Sneh tiež spôsobil haváriu súkromného vrtuľníka neďaleko základného tábora Everestu. Podľa Nepálskeho úradu pre civilné letectvo havaroval pri pokuse o pristátie.
Nepálske úrady preventívne zastavili prístup na mnohých vysokohorských turistických trasách pre dážď v nižších nadmorských výškach a silné sneženie na vyšších chodníkoch. Vyzvali turistov, aby nepokračovali v túrach v oblastiach Annapurna, Manaslu a Dhaulágirí.
Hovorca nepálskej armády uviedol, že armádni a policajní záchranári od utorka sprevádzali do bezpečia stovky turistov v okrese Manang. Na chodníkoch zasypaných hlbokým snehom zablúdilo približne 1500 turistov vrátane 200 cudzincov z rôznych krajín, ich sprievodcov a miestnych turistov.
Meteorológovia predpovedajú na štvrtok a piatok silné zrážky vzhľadom na prechod cyklónu Montha. Nie je jasné, či turisti uviazli aj v oblasti Everestu na čínskej strane v Tibete. Tlačová kancelária tibetskej vlády bezprostredne nereagovala na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie.