Pre silný vietor odklonili dva poľské vnútroštátne lety do Budapešti

Budapešť 17. februára (TASR) - Silný nárazový vietor spôsobil vo štvrtok ráno odklonenie dvoch poľských vnútroštátnych letov do Budapešti, informoval letecký server simpleflying.com.



Išlo o letecké spoje z Bydhošťa do Varšavy a z Krakova do Varšavy. Vzhľadom na aktuálne zlé poveternostné podmienky na všetkých poľských letiskách bolo najvhodnejším letiskom pre pristátie Medzinárodné letisko Ferenca Liszta v Budapešti.



Obe lietadlá po doplnení paliva odleteli do poľského hlavného mesta, kde pristáli o 09.20 h.



Server podotkol, že budapeštianske letisko je sekundárnou základňou poľskej leteckej spoločnosti LOT pre lietadlá na dlhé vzdialenosti.