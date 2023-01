Pre smrť Afroameričana Nicholsa suspendovali ďalšieho policajta

Washington 31. januára (TASR) - Polícia v meste Memphis v americkom štáte Tennessee v pondelok oznámila, že v súvislosti so smrťou Afroameričana Tyrea Nicholsa dočasne uvoľnili z funkcie už šiesteho policajta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Preston Hemphill "bol uvoľnený z funkcie na začiatku vyšetrovania týkajúceho sa smrti Tyrea Nicholsa, " uviedla hovorkyňa memphiskej polície Kim Elderová.



Hemphill, ktorý je beloch, bol suspendovaný "až do výsledku prebiehajúceho vyšetrovania", uviedla Elderová.



Memphiská polícia v súčasnosti vyšetruje smrť 29-ročného Tyrea Nicholsa, ktorý zahynul po tom, čo ho pre údajný dopravný priestupok zastavila 7. januára polícia. Na videu z policajného zákroku je vidieť, ako piati policajti, ktorí boli taktiež tmavej pleti, opakovane Nicholsa kopú a udierajú päsťami, kým narieka a volá svoju matku. O tri dni neskôr Nichols v nemocnici zomrel. V stredu sa v Memphise uskutoční jeho pohreb.



Podľa vyhlásenia právnika Nicholsovej rodiny použil Hemphill na zadržaného Nicholsa na začiatku zákroku paralyzér. Hemphillov právny zástupca však pre denník The Washington Post uviedol, že jeho klient sa nepripojil k ostatným, ktorí Nicholsa bili.



Piatich policajtov tmavej pleti už v súvislosti s prípadom minulý týždeň prepustili a následne obvinili z vraždy druhého stupňa.



V sobotu memphiská polícia rozpustila aj špeciálnu jednotku nazývanú Škorpión, ku ktorej policajti zapojení do incidentu patrili. Jednotka Škorpión bola založená v toku 2021 ako zásahový tím pre oblasti s vysokou kriminalitou.



Memphis je druhým najväčším mestom v štáte Tennessee, pričom Afroameričania tvoria 65 percent jeho obyvateľov.