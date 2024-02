Pre smrť Navaľného žiada osem štátov EÚ uvaliť sankcie na ruské súdy

Brusel 28. februára (TASR) - Osem členských štátov Európskej únie (EÚ) v stredu vyzvalo na uvalenie sankcií voči ruským prokurátorom, súdom a predstaviteľom väzenskej služby pre nedávnu smrť ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Vyplýva zo z listu, do ktorého nahliadla agentúra Reuters.



List zaslaný šéfovi európskej diplomacie Josepovi Borrellovi podpísali ministri zahraničných vecí Česka, Fínska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Švédska a Rumunska. Podľa nemenovaných predstaviteľov ho podporili aj Holandsko, Francúzsko, Írsko a Dánsko.



"Smrť Navaľného je ďalším znakom zrýchľujúcich sa a systematických represií v Rusku. To si vyžaduje spoločnú akciu," uvádza sa v liste šéfov diplomacií. Podľa nich existuje vážny dôvod, aby sa zaviedol osobitný režim sankcií zameraný na Rusko.



Tento režim, ako v liste vysvetľujú, by poskytol právny základ pre zoznam osôb z ruského "represívneho štátneho aparátu" vrátane tých, ktoré sa podieľajú na politicky motivovaných rozhodnutiach proti členom občianskej spoločnosti a demokratickej opozície a ich následnom zadržaní.



Navaľnyj zomrel náhle 16. februára. Podľa väzenských úradov mu po prechádzke v trestaneckej kolónii za polárnym kruhom prišlo nevoľno a odpadol. Podľa jeho spolupracovníkov sa v úmrtnom liste uvádza, že zomrel prirodzenou smrťou. Západní politici a vdova Julija Navaľná zo smrti vinia ruského prezidenta Vladimira Putina. Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov pred niekoľkými dňami podľa servera Hromadske vyhlásil, že smrť Navaľného spôsobila krvná zrazenina.