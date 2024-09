Pre smrť v samovražednej kapsule zadržali v Švajčiarsku niekoľko ľudí

Ženeva 24. septembra (TASR) - Švajčiarska polícia v utorok oznámila, že začala trestné vyšetrovanie v súvislosti s predpokladanou smrťou osoby v novej "samovražednej kapsule". Zadržala tiež niekoľko ľudí, TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Doteraz nepoužitá samovražedná kapsula "Sarco" je navrhnutá tak, aby sa dovnútra vstrekol plynný dusík, keď osoba sediaca vo vnútri stlačí tlačidlo. Osoba má potom zaspať a za niekoľko minút zomrie udusením.



Polícia vo vyhlásení oznámila, že právnická firma kontaktovala prokuratúru v kantóne Schaffhausen a uviedla, že v pondelok sa v blízkosti lesnej chaty v obci Merishausene s použitím kapsuly Sarco uskutočnila asistovaná samovražda.



Polícia dodala, že niekoľko ľudí bolo zadržaných a prokuratúra začala vyšetrovanie pre podozrenie z podnecovania a spoluúčasti na samovražde.



Holandský denník Volkskrant v utorok informoval, že medzi zadržanými je jeden z jeho fotografov, ktorý chcel odfotiť používanie kapsule.



Za zariadenie vytlačené na 3D tlačiarni je podľa vlastného vyhlásenia zodpovedná skupina Exit International so sídlom v Holandsku, ktorá sa zaoberá asistovanou samovraždou. Vývoj stál viac ako 900.000 eur).



Vo vyhlásení skupina oznámila, že 64-ročná žena z USA s "vážnym poškodením imunity" zomrela v pondelok popoludní neďaleko nemeckých hraníc pomocou zariadenia Sarco.



Jedinou prítomnou osobou bol podľa skupiny Florian Willet, spolupredseda organizácie The Last Resort, švajčiarskej pobočky Exit International. Willet jej smrť opísal ako "pokojnú, rýchlu a dôstojnú".



Lekár Philip Nitschke z Exit International povedal, že jeho organizácia dostala od švajčiarskych právnikov oznámenie, že použitie Sarco bude v krajine legálne.



Švajčiarske noviny Blick v júli uviedli, že prokurátor v Schaffhausene Peter Sticher napísal právnikom Exit International, že proti každému prevádzkovateľovi samovražednej kapsuly by mohlo byť vedené trestné konanie, ak by sa v Schaffhausene použila. V prípade odsúdenia by im hrozilo až päť rokov väzenie.



Vo Švajčiarsku môže podľa zákona podstúpiť asistovanú samovraždu osoba, ktorá tak urobí bez "vonkajšej pomoci" a tí, ktorí jej pomáhajú tak nerobia "z akýchkoľvek osobných dôvodov", uvádza sa na vládnej internetovej stránke.



Švajčiarsko je jednou z mála krajín na svete, kde môžu podstúpiť asistovanú samovraždu aj cudzinci.