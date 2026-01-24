< sekcia Zahraničie
TRAGICKÉ UDALOSTI: Pre sneh a silný dážď zahynulo 61 ľudí za tri dni
Autor TASR
Kábul 24. januára (TASR) - Sneh a silný dážď v Afganistane si za uplynulé tri dni vyžiadali 61 obetí na životoch, uviedol v sobotu tamojší úrad pre zvládanie katastrof. V niekoľkých provinciách je prerušená dodávka elektriny a obmedzená doprava. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Úmrtia zaznamenali od stredy do piatka najmä v severných a centrálnych provinciách. Na základe predbežných informácií je podľa úradu zranených 110 ľudí. Čiastočne alebo úplne zničených je 458 domov. Väčšina ľudí zahynula z dôvodu zrútenia striech budov. Mnohí zomreli na podchladenie.
Záchranné zložky v provincii Kandahár na juhu Afganistanu uviedli, že šesť detí zahynulo po tom, čo sa v stredu v dôsledku silného vetra a dažďa zrútila strecha ich domu.
Hovorca úradu vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach povedal, že zasiahnutých je 360 rodín. Vyzval ľudí, aby sa vyhli cestovaniu po zasnežených cestách.
Predstavitelia provincie Parwán oznámili uzatvorenie Salangského priesmyku - strategickej cesty v pohorí Hindukúš, ktorá spája Kábul s provinciami na severe krajiny.
Úrady zabezpečili dodávky potravín pre cestujúcich, ktorí uviazli na horskom priechode v provincii Bámján.
Vo štvrtok došlo k poškodeniu elektrického vedenia, v dôsledku čoho zostali bez elektrickej energie domácnosti v takmer 12 provinciách.
Sneh a dážď spôsobili škody na obchodoch a zapríčinili úhyn hospodárskych zvierat v rôznych častiach Afganistanu.
AFP pripomína, že podľa Organizácie Spojených národov približne polovica z viac ako 40 miliónov obyvateľov Afganistanu bude v tomto roku potrebovať humanitárnu pomoc.
