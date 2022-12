Pre snehovú víchricu zrušili v USA vyše 5000 letov, hlásia 9 obetí

Washington 24. decembra (TASR) - Vyše 5000 letov bolo zrušených v piatok v rámci Spojených štátoch v súvislosti so snehovou víchricou a mrazivým počasím. Vyplýva to z údajov monitorovacej webstránky FlightAware, na ktorú sa odvoláva stanica Sky News. Extrémne počasie si vyžiadalo už deväť obetí na životoch.



Sky News v piatok uviedla, že deviatu obeť mrazov potvrdili v štáte Tennessee. Už predtým hlásili po tri úmrtia Kentucky a Oklahoma a po jednom úmrtí Missouri a Wisconsin.



Americká Federálna správa letectva varovala, že od oblasti Veľkých kanadských jazier smerom na severozápad sa čaká drsné zimné počasie, ktoré bude mať vážny dosah na lety, uviedla agentúra AP.



Meškania a rušenia letov postihli napríklad letiská Seattle-Tacoma, Portland v Oregone, Aspen v Colorade a zasiahli aj pasažierov na trase z Bostonu do metropolitnej oblasti Washingtonu. Meškanie malo v piatok 7990 letov. Na sobotu už avizovali zrušenie minimálne 500 letov.



Americký minister dopravy Pete Buttigieg pre stanicu CNN uviedol, že letecký systém v USA "funguje pod obrovským tlakom". Podľa jeho slov bolo vo štvrtok zrušených v krajine desať percent letov. Reuters píše, že anulovaných bolo vo štvrtok takmer 2700 letov.