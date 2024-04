Pre spor okolo Glasa Venezuela zatvára diplomatické misie v Ekvádore

Caracas 16. apríla (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro nariadil zatvorenie diplomatických misií svojej krajiny v Ekvádore. Pristúpil k tomu po razii na mexickom veľvyslanectve v Quite.



Ako v utorok informovala agentúra AFP, Maduro nariadil, aby sa "diplomatický personál okamžite vrátil do Venezuely..., kým nebude v Ekvádore obnovené medzinárodné právo". Vyhlásil to v prejave na virtuálnom stretnutí lídrov Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC), na ktorom jeho účastníci zvažujú možné sankcie proti Ekvádoru.



Ekvádorské bezpečnostné zložky podnikli 5. apríla raziu na mexickej ambasáde v Quite a zatkli tam bývalého ekvádorského viceprezidenta Jorgeho Glasa, ktorému Mexiko krátko predtým udelilo politický azyl. Vláda ekvádorského prezidenta Daniela Nobou to označila za "nezákonný čin", keďže na Glasa bol v Ekvádore vydaný zatykač.



Razia na mexickej ambasáde vyvolala v Latinskej Amerike rozsiahlu kritiku. Diplomatické vzťahy s Ekvádorom prerušilo Mexiko a neskôr sa k nemu pridala i Nikaragua. Raziu ostro odsúdili aj Argentína, Brazília, Čile, Kolumbia, Peru, Kuba, Bolívia či Venezuela. Aj Španielsko, Európska únia, Spojené štáty americké a generálny tajomník OSN António Guterres odsúdili vniknutie do mexického veľvyslanectva v Quite ako porušenie Viedenského dohovoru z roku 1961 upravujúceho diplomatické vzťahy.



Mexiko okrem toho podalo na Ekvádor žalobu na Medzinárodnom súdnom dvore v Haagu a chce, aby Ekvádor bol vylúčený z Organizácie Spojených národov.