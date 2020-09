Pre spory v koalícii Poľsku hrozia predčasné voľby

Varšava 18. septembra (TASR) – Poľská vládna konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS) vo štvrtok prerušila rokovania so svojimi dvoma menšími koaličnými partnermi a pohrozila vypísaním predčasných volieb, informovala agentúra AP. Rokovania sa týkali plánovanej rekonštrukcie vládneho kabinetu.



Ryszard Terlecki, šéf frakcie PiS v parlamente, podľa AP vysvetlil, že rokovania zamerané na zníženie počtu ministerstiev v snahe zlepšiť efektivitu vlády, boli zastavené po niekoľkých dňoch.



Terlecki hovoril s novinármi po zasadnutí klubu, ktorému predsedal líder PiS Jaroslaw Kaczyňski. Poslancov na ňom varoval, že dôsledky prípadnej neposlušnosti (pri hlasovaní poslancov) by mohli byť vážne.



Toto varovanie prišlo po tom, ako dve menšie strany vládnej koalície odmietli podporiť návrhy predložené stranou PiS.



Spor podľa všetkého súvisí okrem iného aj s bojom o moc vo vládnom tábore a týka sa v podstate budúcnosti, keď už 71-ročný Kaczyňski nebude dominujúcou silou politickej pravice.



Poľské médiá tvrdia, že silná rivalita panuje v prvom rade medzi premiérom Mateuszom Morawieckým a ministrom spravodlivosti Zbigniewom Ziobrom, vodcom jednej z malých koaličných strán.



Terlecki uviedol, že rokovania s vládnymi partnermi sa môžu obnoviť, ak naši koaliční partneri zmenia svoje očakávania. Varoval, že ak vláda padne, PiS je pripravená na predčasné voľby, pričom do nich pôjde bez toho, aby sa snažila o spojenectvo so svojimi súčasnými partnermi.



Ziobrova strana odmietla v parlamente podporiť návrh zákona, ktorý by poskytol imunitu úradníkom v prípade, ak v záujme verejného blaha v boji s koronakrízom porušili zákon.



AP pripomenula, že takáto právna norma mohla Morawieckému poskytnúť určitú ochranu pred dôsledkami svojich sporných rozhodnutí, ktoré počas koronakrízy urobil. Strana PiS bola však nútená tento návrh pre nesúhlas koaličných poslancov stiahnuť.



PiS narazila na nesúhlas svojich koaličných partnerov aj v prípade návrhu zákona o právach zvierat, ktorý by zakazoval kožušinové farmy a používanie zvierat na prehliadkach a v cirkusoch.



Tento návrh, o ktorom sa v parlamente rokovalo v stredu, predložil Kaczyňski. Jeho prijatie obhajoval potrebou vytvoriť zvieratám dobré životné podmienky, v súlade so západoeurópskymi normami. Návrh bol zaslaný do príslušného výboru na prepracovanie – ide o krok, ktorý v Poľsku často vedie k stiahnutiu daného návrhu.



Očakávalo sa, že k zmenám v poľskej vláde dôjde niekedy na jeseň.