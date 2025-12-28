< sekcia Zahraničie
Pre štrajk hercov v Grécku zatvorili väčšinu divadiel
Autor TASR
Atény 28. decembra (TASR) - V Grécku zostala v sobotu zatvorená väčšina divadiel pre štrajk hercov, ktorí žiadajú nielen lepšie platové podmienky. Do štrajku, v dôsledku ktorého sa neodohrali plánované predstavenia, vstúpili v decembri už druhýkrát. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Herci požadujú okrem iného zaplatenie skúšok a plné zdravotné poistenie.
„Už nebudeme tolerovať neplatené a neohlásené skúšky, s príspevkami účtovanými za hodinu a s predstaveniami, ktoré sa pripravujú a rušia podľa rozmaru zamestnávateľov,“ uviedol herecký zväz SEH.
V sobotu večer bolo naplánované protestné zhromaždenie v centre Atén. Okrem hercov štrajkovali aj hudobníci a ďalší zamestnanci divadla.
Zamestnávatelia v divadelnom sektore vo svojom tlačovom vyhlásení podľa AFP uviedli, že všetky základné požiadavky boli v plnej miere splnené.
