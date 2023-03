Pre štrajk vo Francúzsku rušia letecké a vlakové spojenia i v Británii

Demonštrant drží svetlicu počas demonštrácie v Marseille v južnom Francúzsku v utorok 7. marca 2023. Foto: TASR/AP

Londýn 7. februára (TASR) - Utorkové hromadné protesty proti dôchodkovej reforme vo Francúzsku narušili dopravu aj v Spojenom kráľovstve. Zrušené boli desiatky letov a vlakových spojení, zdržania hlásia aj trajekty. TASR správu prevzala z agentúry AFP.Francúzski zamestnanci vrátane kontrolórov leteckej dopravy a pracovníkov železníc vyšli v utorok do ulíc, aby vyjadrili nespokojnosť s plánovanou dôchodkovou reformou francúzskej vlády.Nízkonákladová letecká spoločnosť EasyJet zrušila najmenej 18 letov medzi Britániou a Francúzskom a aerolínie British Airways odvolali najmenej ďalších 13 spojení. Tieto zmeny postihli pasažierov na londýnskych letiskách Heathrow a Gatwick. Letecká spoločnosť Air France zrušila štyri lety z Heathrowa do Paríža.Vlak Eurostar odvolal 16 z 26 plánovaných spojov medzi Londýnom a Parížom a ďalších šesť smerujúcich z britskej metropoly do Bruselu. Spoločnosť Eurostar upozornila, že následky štrajku sa môžu prejaviť aj po jeho skončení.Trajekty premávajúce medzi Doverom na juhu Anglicka a francúzskym mestom Calais hlásili viac než hodinové meškania. Spoločnosť P&O Ferries, ktorá trajekty prevádzkuje, pasažierom odporučila, aby svoje cesty uskutočnili v iný deň.Organizátor protestov vo Francúzsku odborové združenie CGT dúfa, že pôjde doteraz o najväčší protest proti navrhovanej reforme dôchodkového systému francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, proti ktorej Francúzi demonštrujú už takmer dva mesiace. O návrhu zákona sa tento týždeň rokuje vo francúzskom Senáte.Zmeny v dôchodkovom systéme predstavila vláda v januári. Postupne až do roku 2030 sa má zvyšovať minimálny vek odchodu do dôchodku zo súčasných 62 na 64 rokov. Ľudia tiež budú musieť odpracovať aspoň 43 rokov, aby mali nárok na plný dôchodok.Cieľom zmien je udržať dôchodkový systém bez deficitu, ktorý hrozí už v najbližšom desaťročí v dôsledku starnutia francúzskej populácie.Pred Macronom sa o reformu dôchodkového systému pokúšalo s rôznymi úspechmi niekoľko prezidentov. Diskusiu o zmenách a ich schvaľovanie vždy sprevádzali rozsiahle protesty a štrajky.