Pre stúpajúci počet prípadov predĺžia v Tokiu núdzový stav

Tokio 30. júla (TASR) - Japonská vláda predĺži v piatok v Tokiu v súvislosti s koronavírusovou pandémiou núdzový stav a zavedie protipandemické opatrenia v štyroch ďalších regiónoch. V japonskej metropole totiž rastie počet nových prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2, píše agentúra AFP.



Núdzový stav momentálne v Tokiu platí do 22. augusta, vláda ho však plánuje predĺžiť až do 31. augusta. Pre núdzový stav sú v meste skrátené otváracie hodiny reštaurácii a barov, a tie majú zároveň zakázané predávať alkohol.



Vláda okrem toho plánuje predĺžiť núdzový stav aj v západnej časti mesta Osaka a na juhu ostrova Okinava, ako aj v troch priľahlých oblastiach Tokia, uviedol hovorca japonskej vlády Kacunobu Kató.



Japonské hlavné mesto hlásilo vo štvrtok rekordný počet nových prípadov, keď tam pribudlo 3865 nakazených, sumarizuje agentúra Reuters. Počet nových prípadov v celom Japonsku zároveň vo štvrtok po prvýkrát prekročil hranicu 10.000 infekcií. Rekordné počty nakazených pritom Tokiu hlási už tretí deň za sebou, približuje agentúra AP.



Organizátori letných olympijských hier zaznamenali v piatok 27 nových prípadov nákazy, čo je najviac od začiatku tohto športového podujatia. Organizátori však trvajú na tom, že olympijské hry nemajú vplyv na pandemickú situáciu v Tokiu, pretože neevidujú, že by nákazu medzi obyvateľmi rozšíril niektorí z účastníkov hier.



Okrem Tokia stúpa počet nových prípadov napriek pretrvávajúcemu núdzovému stavu aj na ostrove Okinava.



Podľa japonského ministra zdravotníctva Norihisu Tamuru je dôvodom stúpajúceho počtu prípadov najmä nákazlivejší variant delta, ktorý je v súčasnosti zodpovedný za približne polovicu nových prípadov.



V Japonsku je proti koronavírusu zaočkovaná viac než jedna štvrtina obyvateľstva. Japonská vláda zároveň vyzýva mladých ľudí, aby sa dali zaočkovať.



Japonsko zatiaľ zvláda pandémiu koronavírusu pomerne dobre. Od začiatku pandémie tam v súvislosti s koronavírusom zomrelo niečo vyše 15.000 ľudí, čo je menej v porovnaní s ostatnými krajinami sveta. Od začiatku pandémie tam celkovo zaznamenali takmer 892.293 prípadov nákazy koronavírusom, uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).