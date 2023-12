Pre sucho a nedostatok vody zahynulo v Zimbabwe už najmenej 100 slonov

Johannesburg 11. decembra (TASR) - V dôsledku nedostatku vody zahynulo v africkej krajine Zimbabwe už najmenej 100 slonov, informoval v pondelok Medzinárodný fond na ochranu zvierat (IFAW). TASR píše podľa agentúry AFP.



Podľa IFAW "dlhšie obdobie sucha zmenšilo kedysi hojné vodné zdroje na bahnité kaluže" v Hwange, najväčšom národnom parku v Zimbabwe.



"Park má 104 vrtov napájaných solárnou energiou, podľa úradov parku to nestačí a nevyrovná to stratu vody pre extrémne teploty, ktoré vysušujú existujúce vodné zdroje. To núti voľne žijúce zvieratá prekonávať veľké vzdialenosti pri hľadaní potravy a vody," uviedol IFAW vo vyhlásení.



Národný park Hwange sa rozprestiera na ploche vyše 14.600 štvorcových kilometrov a žije v ňom približne 45.000 slonov. Podľa Úradu pre správu parkov a voľne žijúcich zvierat v Zimbabwe sa septembri viacero zvierat z Hwange začalo presúvať do susednej Botswany, kde hľadajú vodu a potravu.



"Predpokladaný úhyn zvierat treba vnímať ako dôsledok hlboko zakorenených a komplexných problémov, ktoré ovplyvňujú ochranu prírodných zdrojov v regióne a ktoré zhoršuje zmena klímy," povedal odborník z IFAW Phillip Kuvawoga.



V Zimbabwe celkovo žije približne 100.000 slonov, čo je druhá najväčšia populácia slonov na svete.



Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy zaradil južnú Afriku medzi rizikové regióny, ktoré čelia zvýšenej pravdepodobnosti extrémnych horúčav a zníženiu zrážok v dôsledku globálneho otepľovania.