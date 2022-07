Pre sucho vyhlásili v piatich regiónoch Talianska stav núdze

Rím 5. júla (TASR) - Talianska vláda vyhlásila v pondelok v piatich regiónoch na severe krajiny stav núdze v reakcii na zhoršujúce sa sucho. Umožní to rýchlejšie zavádzať potrebné opatrenia a uvoľňovať financie a ďalšiu pomoc v boji proti dôsledkom nedostatku vody. Oznámil to úrad premiéra Maria Draghiho, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry DPA a AFP.



Vládny kabinet rozhodol, že stav núdze bude platiť v regiónoch Lombardsko, Piemont, Emilia-Romagna, Benátsko a Furlansko-Júlske Benátky, a to do 31. decembra. Po večernom zasadnutí tiež oznámil vyčlenenie 36,5 milióna eur na pomoc postihnutému obyvateľstvu.



Taliansko sužuje vlna horúčav, ktorá prišla nezvyčajne skoro v priebehu roka, a nedostatok zrážok, najmä v poľnohospodárskej Pádskej nížine na severe krajiny, kde nastalo najhoršie sucho za 70 rokov.



Podľa odvetvového združenia Coldiretti sucho ohrozuje vyše 30 percent poľnohospodárskej produkcie Talianska a polovicu fariem v Pádskej nížine. Tamojšie veľké jazerá majú tiež nižšiu hladinu vody v porovnaní so stavom obvyklým v tomto ročnom období, pričom hladiny klesajú aj v južnejších oblastiach krajiny.



Stav núdze už predtým vyhlásilo viacero talianskych regiónov snažiacich sa takýmto spôsobom získať prostriedky na boj s narastajúcou krízou vyvolanou suchom. Viaceré mestá ako Pisa či Verona obmedzili používanie vody a Benátky a Miláno vypli niektoré zo svojich fontán.



Následkom sucha je aj výrazný pokles výroby elektrickej energie vo vodných elektrárňach, ktoré sa nachádzajú najmä na hornatom severe Talianska a produkujú takmer 20 percent elektriny v krajine.