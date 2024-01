Pre takmer polovicu Nemcov sú protesty poľnohospodárov opodstatnené

Berlín 10. januára (TASR) - Takmer polovica Nemcov plne podporuje tamojších farmárov v ich protestoch proti vládou plánovanému znižovaniu dotácií. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre agentúru DPA uskutočnil inštitút YouGov, informuje TASR.



Protesty pokračovali v stredu tretím dňom. Až 45 percent respondentov prieskumu pritom vyjadrilo názor, že kroky demonštrantov sú plne opodstatnené. Ďalších 27 percent sa domnieva, že protesty sú "do istej miery opodstatnené". Približne jeden z piatich respondentov s protestmi nesúhlasil čiastočne alebo vôbec.



Ďalší prieskum agentúry YouGov zároveň ukázal, že zhromaždenia a blokády pomocou traktorov sa dotkli jednej pätiny ľudí v krajine, píše DPA. Prieskum však nezisťoval, do akej miery; napríklad či uviazli v zápchach, zostali pracovať z domu, alebo cestovali obchádzkou. Zatiaľ nevznikli výrazné problémy v zásobovaní.



V stredu došlo k rozsiahlym demonštráciám s množstvom traktorov v mestách Drážďany a Augsburg. Poľnohospodári v Bremerhavene zablokovali prístupové cesty, a tým aj prevádzku kontajnerového terminálu, uviedla spoločnosť prevádzkujúca tamojší prístav. Na viacerých miestach Nemecka poľnohospodári opätovne zablokovali prístupové cesty na diaľnice.



Nemecké združenie poľnohospodárov (DBV) kritizuje vládne zámery zrušiť podporu pre tento sektor - najmä zníženie dane z motorových vozidiel. Vláda časť opatrení stiahla, to však odborom nestačí a na tento týždeň zvolali protesty. Podľa vedenia odborov si poľnohospodári vyhradili právo podniknúť ďalšie akcie aj po 15. januári, píše DPA. "Demonštrácie nie sú zamerané proti obyvateľstvu," upozornil riaditeľ združenia Joachim Rukwied.



Spolkový kancelár Olaf Scholz sa vo štvrtok plánuje stretnúť s predákmi demonštrujúcich poľnohospodárov z Brandenburska, potvrdil v stredu hovorca vlády v Berlíne Steffen Hebestreit. Kancelár chce podľa neho opätovne vysvetliť pozíciu spolkovej vlády. "Táto pozícia je však jasná," dodal hovorca.