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Pre technické problémy spoločnosti Delta Airlines mešká množstvo letov
AA vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti X zdôraznila, že meškania nesúvisia so žiadnym zo systémov riadenia letovej prevádzky, ktoré spadajú pod jej právomoc.
Autor TASR
Washington/Atlanta 22. novembra (TASR) — Technické problémy automatizovaných systémov americkej leteckej spoločnosti Delta Airlines spôsobili v nedeľu rozsiahle meškania letov. Podľa amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA) by narušenie letovej prevádzky mohlo postihnúť približne 3500 letov. Informovala o tom agentúra DPA.
Problémy sa týkajú najmä automatizovaného systému na výpočet hmotnosti lietadiel a rozloženia nákladu pred odletom. Ich príčina nebola bezprostredne známa.
FAA vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti X zdôraznila, že meškania nesúvisia so žiadnym zo systémov riadenia letovej prevádzky, ktoré spadajú pod jej právomoc.
Podľa amerických médií sa komplikácie týkajú všetkých letov spoločnosti Delta smerujúcich do Atlanty alebo z nej. Medzinárodné letisko v Atlante je nielen najväčším v USA, ale dlhodobo aj najvyťaženejším letiskom na svete z hľadiska počtu odbavených cestujúcich.
Letecká spoločnosť pre agentúru DPA uviedla, že na zaistenie bezpečných odletov využíva manuálne postupy. Zákazníkom poďakovala za trpezlivosť a svojim zamestnancom za profesionalitu.
K narušeniu leteckej dopravy došlo v čase, keď sa Američania pripravujú na cestovanie počas sviatku Dňa vďakyvzdania, pripadajúceho tento rok na 26. novembra.
Technická porucha v systémoch FAA viedla 13. novembra k celoštátnemu pozastaveniu letov, ktoré trvalo približne 4,5 hodiny. Išlo o rozsiahly výpadok v komunikačnej sieti, ktorý preťažil a znefunkčnil 17 z 22 oblastných stredísk riadenia letovej prevádzky. Podľa doterajšieho vyšetrovania FAA problém spôsobilo zahltenie siete nadmerným množstvom dát po inštalácii nových routerov na komunikačných stanovištiach v Texase a Arkansase.
Problémy sa týkajú najmä automatizovaného systému na výpočet hmotnosti lietadiel a rozloženia nákladu pred odletom. Ich príčina nebola bezprostredne známa.
FAA vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti X zdôraznila, že meškania nesúvisia so žiadnym zo systémov riadenia letovej prevádzky, ktoré spadajú pod jej právomoc.
Podľa amerických médií sa komplikácie týkajú všetkých letov spoločnosti Delta smerujúcich do Atlanty alebo z nej. Medzinárodné letisko v Atlante je nielen najväčším v USA, ale dlhodobo aj najvyťaženejším letiskom na svete z hľadiska počtu odbavených cestujúcich.
Letecká spoločnosť pre agentúru DPA uviedla, že na zaistenie bezpečných odletov využíva manuálne postupy. Zákazníkom poďakovala za trpezlivosť a svojim zamestnancom za profesionalitu.
K narušeniu leteckej dopravy došlo v čase, keď sa Američania pripravujú na cestovanie počas sviatku Dňa vďakyvzdania, pripadajúceho tento rok na 26. novembra.
Technická porucha v systémoch FAA viedla 13. novembra k celoštátnemu pozastaveniu letov, ktoré trvalo približne 4,5 hodiny. Išlo o rozsiahly výpadok v komunikačnej sieti, ktorý preťažil a znefunkčnil 17 z 22 oblastných stredísk riadenia letovej prevádzky. Podľa doterajšieho vyšetrovania FAA problém spôsobilo zahltenie siete nadmerným množstvom dát po inštalácii nových routerov na komunikačných stanovištiach v Texase a Arkansase.