Pre tlakovú níž vydali v Británii výstrahy pred silným dažďom a vetrom
Meteorológovia zároveň upozorňujú na riziko lietajúcich predmetov, ktoré môžu byť život ohrozujúce.
Autor TASR
Londýn 9. decembra (TASR) - Spojené kráľovstvo zasiahla tlaková níž Bram, ktorá do krajiny priniesla silný dážď aj prudký vietor. Miestne úrady vydali celkovo 11 varovaní, najmä v severných a západných regiónoch Británie. Cyklóna by mala väčšinu z nich naplno zasiahnuť v priebehu utorka, informuje TASR podľa televízie Sky News.
Očakáva sa, že najviac postihnuté bude severozápadné Škótsko, kde úrady predpovedajú „veľmi silný a rušivý vietor“. Podľa národnej meteorologickej služby by tam nárazy vetra mohli miestami dosahovať až 145 kilometrov za hodinu.
Meteorológovia zároveň upozorňujú na riziko lietajúcich predmetov, ktoré môžu byť život ohrozujúce. Varujú aj pred veľkými vlnami na pobreží. Cesty, mosty a železničné trate môžu byť v súvislosti s extrémnym počasím uzavreté, čo by mohlo spôsobiť meškania autobusov, vlakov a trajektov. Nie sú vylúčené ani výpadky elektrickej energie.
Silný vietor má zasiahnuť aj Severné Írsko, kde by mohol poškodiť budovy či narušiť elektrické vedenia.
Varovania pred intenzívnym dažďom platia v častiach južného Walesu a juhozápadného Anglicka. V postihnutých oblastiach môže spadnúť 50 až 75 milimetrov zrážok, miestami až 100 milimetrov.
Environmentálna agentúra varovala, že na viac ako 30 miestach v Anglicku hrozia povodne. Podľa Sky News sú dve časti severoanglického mesta York už zaplavené.
