Pre tragédiu na železničnej stanici zadržali v Srbsku 11 osôb

Belehrad 21. novembra (TASR) - Dovedna 11 osôb zadržali v Srbsku v súvislosti so zrútením prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade, ku ktorému došlo 1. novembra a vyžiadalo si 15 životov. Oznámila to vo štvrtok tamojšia prokuratúra, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Podozriví, ktorých identitu nezverejnili, sú podľa prokuratúry v Novom Sade obvinení z trestných činov proti verejnej bezpečnosti, ohrozenia verejnosti či neregulárnych stavebných prác. Srbské médiá informovali, že medzi zadržanými je údajne aj exminister dopravy a výstavby Goran Vesič, ktorý po zmienenom nešťastí zo svojej funkcie odstúpil.



Betónový prístrešok nad vchodom do hlavnej železničnej stanice v Novom Sade sa náhle zrútil 1. novembra. Bezprostredne zahynulo 14 ľudí, vrátane detí, tri ďalšie osoby boli vážne zranené, pričom jedna z nich zraneniam uplynulú nedeľu podľahla.



Tragédia vyvolala vlnu kritiky v celom Srbsku a protesty v Novom Sade aj v hlavnom meste Belehrad. Demonštranti požadovali vyvodenie zodpovednosti. Mnohí Srbi sa domnievajú, že k zrúteniu došlo v dôsledku korupcie a nedostatku transparentnosti stavebných projektov, a teda aj nedbalým prácam pri renovácii stanice.



Budova železničnej stanice z roku 1964 prešla v posledných rokoch rozsiahlou rekonštrukciou, ktorú realizovalo konzorcium dvoch čínskych ako aj jednej maďarskej a jednej francúzskej spoločnosti, samotného prístrešku sa však renovácia netýkala. Posledné rekonštrukčné práce sa skončili v júli tohto roka.



Opoziční poslanci a ďalší demonštranti sa v stredu už tretí deň po sebe zišli pred budovou súdu v Novom Sade, kde sa dostali do potýčok s políciou. Žiadali vyvodenie zodpovednosti za tragédiu a tiež prepustenie aktivistov, ktorých zadržali počas predchádzajúcich protestov.



V reakcii na tragédiu už odstúpili dvaja ministri - zmienený minister výstavby Vesič a minister obchodu Tomislav Momirovič, ktorý bol ministrom výstavby v rokoch 2020 až 2022, čiže v období, keď sa rekonštrukcia stanice začala. Odstúpila už aj šéfka srbskej štátnej železničnej spoločnosti Jelena Tanaskovičová.



Demonštranti vyzývajú na odstúpenie aj premiéra Miloša Vučeviča i starostu Nového Sadu Milana Djuriča. Opozícia a časť verejnosti taktiež požaduje zverejnenie zmlúv so spoločnosťami, ktoré sa podieľali na zmienenej rekonštrukcii stanice.