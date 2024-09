Pre údajné sprisahanie vo Venezuele zadržali Američana;vo väzbe i Čech

Caracas 17. septembra (TASR) - Úrady vo Venezuele v utorok oznámili zadržanie štvrtého Američana podozrivého z údajného sprisahania proti prezidentovi Nicolásovi Madurovi. Informovala o tom agentúra AFP, ktorej správu prevzala TASR.



Ako uviedol venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello, Američana zadržali v Caracase, pričom sa uňho našli fotografie vojenských objektov a ropných i energetických zariadení. Totožnosť zadržaného Cabello, ktorý o tom informoval počas zasadnutie Národného zhromaždenia, nezverejnil.



Počas uplynulého víkendu sa objavili správy o tom, že pre podozrenie z účasti na údajnom pláne na "destabilizáciu" krajiny boli vo Venezuele zadržaní niekoľkí cudzinci. K týmto zadržaniam došlo po tom, čo boli vo Venezuele zhabané stovky kusov zbraní.



Cabello vtedy spresnil, že zadržaní boli traja občania USA, dvaja Španieli a jeden Čech.



Britská stanica BBC uviedla, že Spojené štáty odmietli tvrdenia Venezuely, že americká Ústredná spravodajská služba (CIA) plánovala zavraždiť prezidenta Nicolása Madura a ďalších najvyšších predstaviteľov.



Cabello na to reagoval vyhlásením, že zadržaní kontaktovali "francúzskych žoldnierov" z východnej Európy a boli zapojení do "operácie s cieľom zaútočiť" na Venezuelu.



Dodal, že "bolo zaistených viac ako 400 pušiek". Zadržaných obvinil aj z prípravy "teroristických činov".



Venezuelská vláda uviedla, že zadržaní Španieli sú spojení s madridským Národným spravodajským centrom (CNI).



Španielske vládne zdroje však pre miestne médiá deklarovali, že dvojica nepatrí k spravodajskej organizácii.



Podľa českého spravodajského servera iRozhlas české veľvyslanectvo v kolumbijskej Bogote zaslalo v súvislosti so zadržaním občana ČR vo Venezuele nótu na tamojšie ministerstvo zahraničných vecí.



Mariana Wernerová z odboru komunikácie ministerstva zahraničných vecí ČR doplnila, že českí diplomati sú v kontakte s kolegami z ministerstiev v USA a Španielsku.



Podľa zistenia servera Neovlyvní.cz zadržaným Čechom je 33-ročný muž, ktorý je aktívnym záložníkom 43. výsadkového pluku v Chrudimi. Server dodal, že muž pôsobil päť rokov v Singapure, kde diaľkovo vyštudoval právo na Londýnskej univerzite. Po návrate do Česka pracoval pre štátnu správu a následne pôsobil v armáde.



Správa o zadržaní cudzincov prišla po tom, čo venezuelská vláda odvolala svojho veľvyslanca v Španielsku na konzultácie a predvolala si španielskeho veľvyslanca vo Venezuele.



Vystupňovala tak diplomatické napätie po prezidentských voľbách z konca júla, v ktorých podľa venezuelských úradov opäť zvíťazil Maduro. Opozícia jeho víťazstvo spochybnila a západné štáty jej väčšinou dávajú za pravdu.