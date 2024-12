Pre ukrajinské dronové útoky sa muselo lietadlo pokúsiť pristáť inde

Moskva 27. december (TASR) - Ruská Federálna agentúra pre leteckú dopravu (Rosaviacija) v piatok vyhlásil, že ukrajinské drony útočili na čečenské mesto Groznyj, keď sa lietadlo azerbajdžanských aerolínií pokúšalo pristáť. Následkom toho sa rozhodlo zmeniť trasu a nakoniec havarovalo. TASR informuje na základe správ agentúr AFP, Reuters a TASS.



"Ukrajinské bezpilotné lietadlá v tom čase... vykonávali teroristické útoky na civilnú infraštruktúru," uviedol šéf agentúry Dmitrij Jadrov na sociálnej sieti Telegram. Podľa neho sa lietadlo pokúsilo dvakrát pristáť a potom sa v hustej hmle odklonilo smerom na Kazachstan. Kapitánovi havarovaného lietadla údajne ponúkli aj iné letiská, no sám si zvolil to v meste Aktau.



Podľa Jadrova Rusko signalizovalo odhodlanie pomôcť Azerbajdžanu a Kazachstanu bezprostredne po nehode. "Ruská strana okamžite dala svojim kazašským a azerbajdžanským partnerom vedieť, že je úplne pripravená spolupracovať pri vyšetrovaní tejto tragédie," oznámil.



Lietadlo Embraer 190 spoločnosti AZAL smerovalo z azerbajdžanskej metropoly Baku do čečenského hlavného mesta Groznyj. Na palube bolo 67 ľudí vrátane piatich členov posádky - 42 občanov Azerbajdžanu, 16 Ruska, šesť Kazachstanu a traja Kirgizska. Zomrelo 38 ľudí, hospitalizovaných bolo 29 vrátane troch detí, 11 zranených je na jednotke intenzívnej starostlivosti.