< sekcia Zahraničie
Pre ukrajinský útok evakuovali vyše 300 osôb v Rostovskej oblasti
Starosta Rostova nad Donom Alexandr Skriabin upresnil, že obyvateľov presunuli do školy, zatiaľ čo pyrotechnici odstraňovali muníciu.
Autor TASR
Moskva 2. septembra (TASR) - V meste Rostov nad Donom v ruskej Rostovskej oblasti evakuovali viac ako 300 ľudí po ukrajinskom dronovom útoku v noci na stredu, uviedol v utorok úradujúci gubernátor Jurij Sľusar. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jednotky protivzdušnej obrany zneškodnili 13 ukrajinských dronov, no bezprostredne neoznámilo, celkovo koľko bezpilotných lietadiel zaznamenalo vo vzdušnom priestore.
„V jednom z bytov bola objavená nevybuchnutá (dronová) munícia,“ napísal na platforme Telegram Sľusar. „V rámci preventívnych opatrení bolo evakuovaných 320 obyvateľov budovy,“ priblížil. Pri útoku došlo k poškodeniu obytných budov v hlavnom meste oblasti Rostov nad Donom, doplnil gubernátor. Tri osoby vrátane dieťaťa utrpeli ľahšie zranenia.
Starosta Rostova nad Donom Alexandr Skriabin upresnil, že obyvateľov presunuli do školy, zatiaľ čo pyrotechnici odstraňovali muníciu. Agentúra Reuters nedokázala nezávisle overiť tieto správy.
Rusko aj Ukrajina odmietajú tvrdenia, že by sa počas útokov zameriavali na civilistov, odkedy Moskva spustila inváziu na Kyjev vo februári 2022.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jednotky protivzdušnej obrany zneškodnili 13 ukrajinských dronov, no bezprostredne neoznámilo, celkovo koľko bezpilotných lietadiel zaznamenalo vo vzdušnom priestore.
„V jednom z bytov bola objavená nevybuchnutá (dronová) munícia,“ napísal na platforme Telegram Sľusar. „V rámci preventívnych opatrení bolo evakuovaných 320 obyvateľov budovy,“ priblížil. Pri útoku došlo k poškodeniu obytných budov v hlavnom meste oblasti Rostov nad Donom, doplnil gubernátor. Tri osoby vrátane dieťaťa utrpeli ľahšie zranenia.
Starosta Rostova nad Donom Alexandr Skriabin upresnil, že obyvateľov presunuli do školy, zatiaľ čo pyrotechnici odstraňovali muníciu. Agentúra Reuters nedokázala nezávisle overiť tieto správy.
Rusko aj Ukrajina odmietajú tvrdenia, že by sa počas útokov zameriavali na civilistov, odkedy Moskva spustila inváziu na Kyjev vo februári 2022.