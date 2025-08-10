< sekcia Zahraničie
Pre únik chlóru hospitalizovali vyše 600 pútnikov

Autor TASR
Bagdad 10. augusta (TASR) - V Iraku nakrátko hospitalizovali viac ako 600 pútnikov pre respiračné problémy po tom, čo sa nadýchali chlóru unikajúceho z vodárne, uviedli tamojšie úrady v nedeľu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K incidentu došlo z noci na nedeľu na ceste medzi šiitskými svätými mestami Nadžaf a Karbalá v centrálnej oblasti krajiny. Očakáva sa, že v tomto roku prídu milióny šiitskych moslimov na púť do Karbaly, kde sú pochovaní imám Husajn a jeho brat Abbás. Pripomenú si tam sviatok arbaín ukončujúci 40-dňové obdobie smútku za Husajnom, vnukom proroka Mohameda.
Iracké ministerstvo zdravotníctva v krátkom vyhlásení uviedlo, že po úniku chlóru v Karbale zaznamenali 621 prípadov dusenia. „Všetkým bola poskytnutá potrebná starostlivosť a opustili nemocnicu v dobrom zdravotnom stave,“ ozrejmilo ministerstvo.
Bezpečnostné zložky poverené ochranou pútnikov medzitým oznámili, že incident zapríčinil „únik chlóru z vodárne na ceste medzi Karbalou a Nadžafom“.
Veľká časť irackej infraštruktúry je v zlom stave pre desaťročia pretrvávajúce konflikty a korupciu v krajine, pričom často dochádza k porušovaniu bezpečnostných noriem, pripomína AFP. V júli zahynulo pri veľkom požiari v nákupnom centre vo východoirackom meste Kút viac ako 60 ľudí, mnohí sa podľa úradov udusili na toaletách.
