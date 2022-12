Pre únik neznámej látky z ISS ukončili prípravu na výstup do vesmíru

Washington 15. decembra (TASR) - Americká vesmírna agentúra NASA v stredu zrušila plánovaný výstup do vesmíru z Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). TASR informuje podľa NASA a agentúr DPA a AFP.



Ruskí kozmonauti Sergej Prokopjev a Dmitrij Petelin sa počas príprav na sedemhodinový výstup do voľného vesmíru obliekli do skafandrov a odtlakovali priechodovú komoru. Pozemné tímy v živom videoprenose zaznamenali "významný únik neznámej látky" z kozmickej lode Sojuz MS-22 pripojenej k modulu Rassvet na ISS, uviedla NASA.



Kozmonauti obnovili tlak v priechodovej komore, vyzliekli si skafandre a znovu vstúpili do vesmírnej stanice, informovala NASA. Osadenstvo ISS nie je v nebezpečenstve.



Ide už o druhé zrušenie výstupu do vesmíru v poslednom období. Aj pri prvom pokuse z 25. novembra dvojica kozmonautov plánovala presunúť žiarič z modulu Rassvet na viacúčelový laboratórny modul Nauka. Vtedy sa vyskytol problém s chladiacimi čerpadlami na skafandroch Orlan vyrobených v Rusku.



Ruská vesmírna agentúra Roskosmos a NASA plánujú vyšetriť príčiny úniku, pričom bezprostredne po incidente nebolo jasné, aký vplyv to bude mať na činnosť vesmírnej stanice. Môže to však znamenať problém pre posádku misie Sojuz MS-22, ktorá na ISS priletela v septembri a ich kozmická loď môže byť nevhodná pre návrat na Zem.



V takom prípade bude Sojuz MS-23 vyslaný na ISS prázdny, aby uviaznutú posádku dopravil na Zem, a nasledujúca posádka by na ISS letela na palube Sojuzu MS-24.



Na ISS je v súčasnosti sedem ľudí: Američania Nicole Mannová, Josh Cassada a Frank Rubio, Kóiči Wakata z Japonska a Rusi Anna Kikinová, Sergej Prokopjev a Dmitrij Petelin.



Neúspešný pokus mal byť v poradí 12. výstupom do vesmíru z ISS v tomto roku a 257. od vypustenia stanice na obežnú dráhu Zeme v roku 1998.