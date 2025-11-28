< sekcia Zahraničie
Pre útok na synagógu v Manchestri zadržali ďalšieho podozrivého
Podľa polície je muž podozrivý zo spáchania, prípravy a podnecovania teroristických činov. Zadržali ho po prílete na Manchesterské letisko a zostáva vo väzbe, kde ho vypočúvajú.
Autor TASR
Londýn 27. novembra (TASR) - Britská polícia vo štvrtok oznámila, že na letisku na severozápade Anglicka zadržala 31-ročného muža v súvislosti s októbrovým útokom na synagógu v Manchestri. O život vtedy prišli traja ľudia vrátane útočníka, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a stanice BBC.
V súvislosti s útokom na synagógu hebrejskej kongregácie Heaton Park v štvrti Crumpsall bolo doteraz zadržaných sedem ľudí. Päť z nich bolo prepustených bez obvinenia.
Britský premiér Keir Starmer počas štvrtkovej návštevy synagógy v Londýne priznal, že židovská komunita pociťuje zvýšený strach po útoku v Manchestri aj po útoku hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023.
K útoku v Manchestri došlo 2. októbra. Polícia útočníka identifikovala ako 35-ročného britského občana sýrskeho pôvodu Jihada al-Shamieho a zastrelila ho do siedmich minút od začiatku útoku. Najskôr vrazil autom do ľudí pred synagógou a potom zaútočil nožom na člena ochranky. V synagóge bolo množstvo veriacich pri príležitosti najväčšieho židovského sviatku Jom kipur (Deň zmierenia). Útok si vyžiadal dve obete vo veku 53 a 66 rokov, pričom jednu z nich pravdepodobne omylom zasiahla polícia. Ďalší traja ľudia utrpeli vážne zranenia.
