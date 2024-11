Pre útoky na Izraelčanov holandský premiér neodcestuje na konferenciu

Amsterdam 9. novembra (TASR) - Holandský premiér Dick Schoof sa nezúčastní na klimatickej konferencii COP29 v azerbajdžanskej metropole Baku. Dôvodom sú nedávne udalosti v Amsterdame, kde izraelských fanúšikov napadli útočníci, ktorí údajne vykrikovali v arabčine protiizraelské a propalestínske heslá. Schoof o tom informoval v sobotu na sociálnej sieti X, píše TASR.



"Budúci týždeň nepôjdem do Azerbajdžanu na konferenciu OSN o klíme COP29. Vzhľadom na veľký sociálny dopad štvrtkových udalostí v Amsterdame zostanem v Holandsku," vyhlásil a dodal, že do Azerbajdžanu odcestuje ministerka pre klímu Sophie Hermansová a jeho osobu nahradí vyslanec Holandska pre oblasť klímy.



Schoof ďalej uviedol, že v pondelok bude o udalostiach v Amsterdame rokovať vláda a v utorok zasadne rada na riešenie antisemitizmu. Premiér bude taktiež v utorok rokovať s rôznymi židovskými organizáciami.



Na stredajší futbalový zápas Európskej ligy do Amsterdamu podľa odhadov vycestovalo približne 3000 Izraelčanov. Izraelský denník Haarec tvrdí, že v Amsterdame ich vo štvrtok večer po vysokej prehre izraelského klubu (0:5) napadli na rôznych miestach maskovaní útočníci, pričom údajne išlo o koordinované útoky.