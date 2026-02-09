< sekcia Zahraničie
Pre väzby na Epsteina odstupuje z nórska veľvyslankyňa v Jordánsku
Nórske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu oznámilo, že veľvyslankyňa Nórska v Jordánsku a Iraku Mona Juulová odstúpi zo svojej funkcie.
Autor TASR
Oslo 9. februára (TASR) - Nórske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu oznámilo, že veľvyslankyňa Nórska v Jordánsku a Iraku Mona Juulová odstúpi zo svojej funkcie z dôvodu „závažného zlyhania úsudku“ v súvislosti s jej väzbami na zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Ministerstvo už minulý týždeň pozastavilo Juulovej výkon funkcie v rámci vyšetrovania jej prepojení na Epsteina, ktoré vyplývajú z nedávno zverejnených Epsteinových spisov.
„Juulovej kontakt s usvedčeným sexuálnym delikventom ukázal vážne zlyhanie úsudku. Tento prípad sťažuje obnovenie dôvery, ktorú si táto funkcia vyžaduje,“ uviedol vo vyhlásení nórsky minister zahraničných vecí Espen Barth Eide.
Juulová v minulosti pôsobila ako veľvyslankyňa Nórska v Izraeli, Británii a tiež pri OSN.
Právnik 66-ročnej Juulovej tvrdí, že sa dobrovoľne vzdala svojej funkcie, keďže pre súčasnú situáciu je pre ňu náročné vykonávať svoju prácu. „Mona Juulová bude naďalej plne spolupracovať s ministerstvom zahraničných vecí s cieľom zabezpečiť, aby všetky relevantné skutočnosti v tejto veci vyšli najavo,“ povedal právnik Thomas Skjelbred.
Nórsky rezort diplomacie tiež uviedol, že začal preverovať svoje predchádzajúce granty pre Medzinárodný inštitút mieru, newyorský think-tank, ktorý do roku 2020 viedol Juulovej manžel Terje Roed-Larsen.
Niekdajší nórsky diplomat a politik sa opakovane ospravedlnil za svoje väzby na Epsteina. Jeho právnik uviedol, že Národný kontrolný úrad už v tejto veci viedol vyšetrovanie pred niekoľkými rokmi, no Roed-Larsen podľa neho nemá námietky proti novému vyšetrovaniu.
Juulová a Roed-Larsen sa dostali do popredia ako súčasť malej skupiny diplomatov, ktorí pomáhali pri uzatváraní Dohody z Osla z roku 1993, mierového paktu medzi Izraelom a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (PLO), konštatuje Reuters.
Americké ministerstvo spravodlivosti koncom januára zverejnilo údajne poslednú várku materiálov zo spisov o Epsteinovi. Z týchto spisov vyplýva, že niekoľko ďalších osobností z Nórska vrátane korunnej princeznej Mette-Marit malo napojenie na tohto finančníka.
