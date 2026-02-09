Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. február 2026Meniny má Zdenko
< sekcia Zahraničie

Pre väzby na Epsteina odstupuje z nórska veľvyslankyňa v Jordánsku

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nórske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu oznámilo, že veľvyslankyňa Nórska v Jordánsku a Iraku Mona Juulová odstúpi zo svojej funkcie.

Autor TASR
Oslo 9. februára (TASR) - Nórske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu oznámilo, že veľvyslankyňa Nórska v Jordánsku a Iraku Mona Juulová odstúpi zo svojej funkcie z dôvodu „závažného zlyhania úsudku“ v súvislosti s jej väzbami na zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Ministerstvo už minulý týždeň pozastavilo Juulovej výkon funkcie v rámci vyšetrovania jej prepojení na Epsteina, ktoré vyplývajú z nedávno zverejnených Epsteinových spisov.

„Juulovej kontakt s usvedčeným sexuálnym delikventom ukázal vážne zlyhanie úsudku. Tento prípad sťažuje obnovenie dôvery, ktorú si táto funkcia vyžaduje,“ uviedol vo vyhlásení nórsky minister zahraničných vecí Espen Barth Eide.

Juulová v minulosti pôsobila ako veľvyslankyňa Nórska v Izraeli, Británii a tiež pri OSN.

Právnik 66-ročnej Juulovej tvrdí, že sa dobrovoľne vzdala svojej funkcie, keďže pre súčasnú situáciu je pre ňu náročné vykonávať svoju prácu. „Mona Juulová bude naďalej plne spolupracovať s ministerstvom zahraničných vecí s cieľom zabezpečiť, aby všetky relevantné skutočnosti v tejto veci vyšli najavo,“ povedal právnik Thomas Skjelbred.

Nórsky rezort diplomacie tiež uviedol, že začal preverovať svoje predchádzajúce granty pre Medzinárodný inštitút mieru, newyorský think-tank, ktorý do roku 2020 viedol Juulovej manžel Terje Roed-Larsen.

Niekdajší nórsky diplomat a politik sa opakovane ospravedlnil za svoje väzby na Epsteina. Jeho právnik uviedol, že Národný kontrolný úrad už v tejto veci viedol vyšetrovanie pred niekoľkými rokmi, no Roed-Larsen podľa neho nemá námietky proti novému vyšetrovaniu.

Juulová a Roed-Larsen sa dostali do popredia ako súčasť malej skupiny diplomatov, ktorí pomáhali pri uzatváraní Dohody z Osla z roku 1993, mierového paktu medzi Izraelom a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (PLO), konštatuje Reuters.

Americké ministerstvo spravodlivosti koncom januára zverejnilo údajne poslednú várku materiálov zo spisov o Epsteinovi. Z týchto spisov vyplýva, že niekoľko ďalších osobností z Nórska vrátane korunnej princeznej Mette-Marit malo napojenie na tohto finančníka.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Slovenský dom otvoril brány, Pellegrini: Jeden z najkrajších

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac

OTESTUJTE SA: Mysleli ste si, že je to pravda? Omyl!