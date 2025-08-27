Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. august 2025Meniny má Silvia
< sekcia Zahraničie

Pre veľký únik plynu v Brne evakuovali 30 ľudí

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Špecialisti už rozkopali cestu, kde pravdepodobne k úniku došlo, a približne o 14.35 h sa im podarilo únik zastaviť.

Autor TASR
Brno 27. augusta (TASR) - Pre veľký únik plynu v mestskej časti Husovice v Brne hasiči v stredu evakuovali celkovo 30 ľudí zo šiestich domov. Hovorca hasičov Štěpán Komosný uviedol, že ešte pred ich príchodom sa samostatne evakuovalo 15 osôb. Únik sa už špecialistom podarilo zastaviť. TASR o tom píše podľa televízie ČT24 a portálu iDnes.cz.

Hliadky mestskej polície v spolupráci so štátnymi policajtmi odkláňajú dopravu počas zásahu hasičov a havarijnej služby pre podozrenie na únik plynu,“ uviedol hovorca brnianskej mestskej polície Jakub Ghanem.

Špecialisti už rozkopali cestu, kde pravdepodobne k úniku došlo, a približne o 14.35 h sa im podarilo únik zastaviť. Podľa Komosného to však neznamená, že je nebezpečenstvo zažehnané. Niektoré miesta sú totiž naďalej nasýtené plynom.

Zložky zasahujú na Cacovickej ulici a polícia upozorňuje na jej uzáveru, ako aj na obmedzenia na priľahlých uliciach. „Dá sa predpokladať, že zásah potrvá dlhší čas a presný rozsah budúcich obmedzení aktuálne nie je možné predpokladať,“ doplnil Ghanem.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb