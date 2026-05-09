Sobota 9. máj 2026Meniny má Roland
Pre verejnosť sa otvoril 61. ročník Benátskeho bienále

Na snímke pavilón Vatikánu. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Benátky 9. mája (TASR) - Bez formálneho otváracieho ceremoniálu sa v sobotu pre verejnosť začal 61. ročník Benátskeho bienále, ktorý zatieňujú kontroverzie ohľadom prítomnosti Ruska a Izraela. Jedna z popredných svetových prehliadok umenia a kultúry potrvá do 22. novembra, píše TASR podľa agentúry DPA.

Konflikt o účasť Ruska a Izraela viedol minulý týždeň k rezignácii celej poroty a v tomto ročníku preto nebude udelená ani hlavná cena Zlatý lev, čo sa od prvého ročníka festivalu v roku 1895 doteraz nestalo. Ceny sa budú udeľovať na konci podujatia na základe verejného hlasovania.

Hlavné výstavné areály v historickom parku Giardini della Biennale s približne 30 stálymi národnými pavilónmi, napríklad Nemecka, Francúzska, Británie, USA, Japonska či spoločný český a slovenský pavilón. Hlavná kurátorská výstava a ďalšie národné prezentácie vo veľkých industriálnych halách sú v bývalých lodeniciach Arsenale.

Návštevníci budú hlasovať za najlepší národný pavilón zo 100 účastníkov a za najlepšieho účastníka hlavnej kurátorskej výstavy „V mollových tóninách“ v štýle Eurovízie zosnulej umeleckej riaditeľky Koyo Kouoh. Víťazi budú vyhlásení 22. novembra.

V piatok protestovalo proti účasti Izraela približne 2000 ľudí kvôli súčasným podmienkam v Pásme Gazy. Polícia dav zatlačila obuškami a štítmi. Talianske médiá informovali, že 20 národných pavilónov zostalo zatvorených, pretože ich zamestnanci odmietli pracovať na protest proti izraelskej účasti.

Ruský pavilón bol prístupný pred otvorením výstavy iba pre novinárov a odborníkov; pre bežných návštevníkov zostal zatvorený kvôli sankciám a certifikačným problémom. Európska komisia tiež pohrozila stiahnutím financovania Bienále.
