Pre verejnosť sa otvoril 61. ročník Benátskeho bienále
Návštevníci budú hlasovať za najlepší národný pavilón zo 100 účastníkov.
Autor TASR
Benátky 9. mája (TASR) - Bez formálneho otváracieho ceremoniálu sa v sobotu pre verejnosť začal 61. ročník Benátskeho bienále, ktorý zatieňujú kontroverzie ohľadom prítomnosti Ruska a Izraela. Jedna z popredných svetových prehliadok umenia a kultúry potrvá do 22. novembra, píše TASR podľa agentúry DPA.
Konflikt o účasť Ruska a Izraela viedol minulý týždeň k rezignácii celej poroty a v tomto ročníku preto nebude udelená ani hlavná cena Zlatý lev, čo sa od prvého ročníka festivalu v roku 1895 doteraz nestalo. Ceny sa budú udeľovať na konci podujatia na základe verejného hlasovania.
Hlavné výstavné areály v historickom parku Giardini della Biennale s približne 30 stálymi národnými pavilónmi, napríklad Nemecka, Francúzska, Británie, USA, Japonska či spoločný český a slovenský pavilón. Hlavná kurátorská výstava a ďalšie národné prezentácie vo veľkých industriálnych halách sú v bývalých lodeniciach Arsenale.
Návštevníci budú hlasovať za najlepší národný pavilón zo 100 účastníkov a za najlepšieho účastníka hlavnej kurátorskej výstavy „V mollových tóninách“ v štýle Eurovízie zosnulej umeleckej riaditeľky Koyo Kouoh. Víťazi budú vyhlásení 22. novembra.
V piatok protestovalo proti účasti Izraela približne 2000 ľudí kvôli súčasným podmienkam v Pásme Gazy. Polícia dav zatlačila obuškami a štítmi. Talianske médiá informovali, že 20 národných pavilónov zostalo zatvorených, pretože ich zamestnanci odmietli pracovať na protest proti izraelskej účasti.
Ruský pavilón bol prístupný pred otvorením výstavy iba pre novinárov a odborníkov; pre bežných návštevníkov zostal zatvorený kvôli sankciám a certifikačným problémom. Európska komisia tiež pohrozila stiahnutím financovania Bienále.
